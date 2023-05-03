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MLB／哈波復出首戰吞3K！開心重返球場但不滿意表現
費城人強打哈波（Bryce Harper）開TJ手術後，僅用160天就回到大聯盟，今天他面對道奇隊擔任第三棒指定打擊，4打數沒安打，吞下3次三振，費城人最終以1：13慘敗道奇。
儘管是客場出賽，但哈波上場打擊仍獲洛杉磯球迷歡呼，不過球迷隨後補上噓聲，以表達對道奇的支持。
Bryce Harper back 160 days after Tommy John surgery.— Codify (@CodifyBaseball) 2023年5月3日
It's absurd. pic.twitter.com/P4WzTNirjC
道奇今天推出左投烏力亞斯（Julio Urias）先發，哈波尚未找回打擊手感，1局上遭到三振，4局上將球碰成滾地球形成出局，7局上又吞下三振。9局上面對畢克佛（Phil Bickford）還是遭到三振。
對於今晚的表現，哈波表示，「我不希望這種情況發生，希望結果能更好。我當然很開心能回到場上，經歷6個月努力復健，今天能回來真的很興奮。這是一個滿長的賽季，我會盡自己所能打好每場比賽。」
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