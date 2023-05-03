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MiLB／鄭宗哲高階1A敲雙安 選2保送還盜壘成功

中央社／ 台北3日電
美職小聯盟海盜隊高階1A鄭宗哲今天敲出2支安打，連4場有安打，還選到2次保送、跑出1次盜壘。 聯合報系資料照
美職小聯盟海盜隊高階1A鄭宗哲今天敲出2支安打，連4場有安打，還選到2次保送、跑出1次盜壘。 聯合報系資料照

美職小聯盟海盜隊高階1A鄭宗哲今天敲出2支安打，連4場有安打，還選到2次保送、跑出1次盜壘；費城人隊高階1A的李灝宇3打數沒有敲安打，不過遭到2次觸身球，跑回2分。

海盜隊高階1A今天對白襪隊高階1A的賽事，鄭宗哲先發擔任開路先鋒、守游擊，1局上就選到保送上壘，3局上擊出一壘平飛球出局；5局上敲出一壘安打，並成功盜上二壘；6局上一壘有人時敲出二壘安打，不過隊友在本壘出局；9局上再度選到保送，不過盜壘失敗。

最後海盜隊高階1A以7比8落敗，總計鄭宗哲3打數敲出2支安打，已經連4場出賽有安打演出，選到2次保送，演出1次盜壘。鄭宗哲本季目前在高階1A出賽19場，72打數敲出21支安打，包括4發全壘打，並選到11次保送，跑出8次盜壘，目前打擊率2成92。

另一場高階1A賽事，費城人隊的李灝宇先發打第2棒、擔任二壘手，1局上遭到觸身球保送，並靠著隊友的安打回到本壘得分；2局上擊出雙殺打，5局上再度遭到觸身球，最後也回本壘得分；6局上、9局上都擊出高飛球出局。總計李灝宇3打數沒有敲出安打，不過跑回2分，目前打擊率2成17。

鄭宗哲 海盜

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