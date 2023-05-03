MLB／吉田正尚開轟連12場敲安 菊池最慘兩戰都遭同胞毒手

紅襪隊日籍強打吉田正尚將連續場次敲安紀錄推進到12場，靠得是今天第2打席的全壘打，苦主是日本同胞菊池雄星，這一轟將比數拉開，紅襪最終靠著王康納（Connor Wong）雙響砲，以7：6擊敗藍鳥隊。

吉田正尚今天擔任第6棒、指定打擊，首打席面對菊池敲出滾地出局，第二打席菊池一顆95哩速球被鎖定，吉田正尚敲出右外野陽春砲、本季第5轟，紅襪領先分數也來到3：0。

吉田昨天被問起對決菊池，他表示：「印象中總是很難擊敗他。」吉田不是謙虛，這是他生涯對菊池敲出的首轟，日職時期兩人對戰26打數，吉田僅敲出3支安打，對戰打擊率1成15，沒有1支是全壘打。

菊池雄星今天僅投4.1局，被敲9支安打、丟掉5分，吞下本季第二慘烈一戰。 美聯社

菊池雄星今天僅投4.1局，被敲9支安打、丟掉5分，吞下本季第二慘烈一戰，最慘是4月10日對天使隊4.1局掉6分，當時也曾被大谷翔平敲出兩分砲，不過這兩場都靠藍鳥打線逃過敗投，菊池開季4連勝仍持續中。

藍鳥隊在5局上打下的6分大局，甚至讓菊池退場時球隊仍保有領先，不過王康納兩發陽春砲救了紅襪隊，6局下先開轟追平比數，8局下又補上超前轟。

吉田正尚今天則是3打數2安打，在4局下的陽春砲之後，5局下也敲出1分打點安打，另有1次四壞保送上壘，連12戰敲安後，打擊率提升到2成98。