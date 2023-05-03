快訊

噁！流動廁所糞水排入台東秘境蝴蝶谷 遊客戲水傻眼：想吐了

NBA文字直播／勇士得分小空窗 湖人羅素開火挹注三節領先8分

1天周旋2女！北市議員吳志剛再爆緋聞 3周內5度幽會熟女

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／吉田正尚開轟連12場敲安 菊池最慘兩戰都遭同胞毒手

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
紅襪隊日籍強打吉田正尚將連續場次敲安紀錄推進到12場，靠得是今天第2打席的全壘打棒打同胞菊池前輩。 路透社
紅襪隊日籍強打吉田正尚將連續場次敲安紀錄推進到12場，靠得是今天第2打席的全壘打棒打同胞菊池前輩。 路透社

紅襪隊日籍強打吉田正尚將連續場次敲安紀錄推進到12場，靠得是今天第2打席的全壘打，苦主是日本同胞菊池雄星，這一轟將比數拉開，紅襪最終靠著王康納（Connor Wong）雙響砲，以7：6擊敗藍鳥隊。

吉田正尚今天擔任第6棒、指定打擊，首打席面對菊池敲出滾地出局，第二打席菊池一顆95哩速球被鎖定，吉田正尚敲出右外野陽春砲、本季第5轟，紅襪領先分數也來到3：0。

吉田昨天被問起對決菊池，他表示：「印象中總是很難擊敗他。」吉田不是謙虛，這是他生涯對菊池敲出的首轟，日職時期兩人對戰26打數，吉田僅敲出3支安打，對戰打擊率1成15，沒有1支是全壘打。

菊池雄星今天僅投4.1局，被敲9支安打、丟掉5分，吞下本季第二慘烈一戰。 美聯社
菊池雄星今天僅投4.1局，被敲9支安打、丟掉5分，吞下本季第二慘烈一戰。 美聯社

菊池雄星今天僅投4.1局，被敲9支安打、丟掉5分，吞下本季第二慘烈一戰，最慘是4月10日對天使隊4.1局掉6分，當時也曾被大谷翔平敲出兩分砲，不過這兩場都靠藍鳥打線逃過敗投，菊池開季4連勝仍持續中。

藍鳥隊在5局上打下的6分大局，甚至讓菊池退場時球隊仍保有領先，不過王康納兩發陽春砲救了紅襪隊，6局下先開轟追平比數，8局下又補上超前轟。

吉田正尚今天則是3打數2安打，在4局下的陽春砲之後，5局下也敲出1分打點安打，另有1次四壞保送上壘，連12戰敲安後，打擊率提升到2成98。

吉田正尚 紅襪

延伸閱讀

MLB／菊池雄星將對決紅襪 吉田正尚：印象中被他壓制

MLB／吉田正尚直擊綠色怪物 連11場敲安並列聯盟最多

MLB／吉田正尚手感火燙 對戰金鶯開轟創「朗神」級紀錄

MLB／張育成揮空後疑手腕傷退 塞爾5局掉5分怒捶飲料桶

相關新聞

MLB／努特巴爾邀約午餐被打槍 大谷翔平：我在睡覺

天使隊今天起作客聖路易要與紅雀隊展開三連戰，也是經典賽後，大谷翔平與努特巴爾（Lars Nootbaar）兩位日本隊國手...

MLB／吉田正尚開轟連12場敲安 菊池最慘兩戰都遭同胞毒手

紅襪隊日籍強打吉田正尚將連續場次敲安紀錄推進到12場，靠得是今天第2打席的全壘打，苦主是日本同胞菊池雄星，這一轟將比數拉...

MLB／菊池雄星將對決紅襪 吉田正尚：印象中被他壓制

紅襪隊日籍強打吉田正尚連11戰敲出安打，不過近3戰挑戰「綠色怪物」皆失敗。明天藍鳥隊將繼續作客紅襪主場，推出同樣來自日本的左投菊池雄星先發，吉田正尚也相當期待兩人對決。 吉田正尚今天首打席就直擊

MLB／吉田正尚直擊綠色怪物 連11場敲安並列聯盟最多

美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪日籍球星吉田正尚，今天首局首打席就敲出直擊芬威球場左外野「綠色怪物」的適時二壘安打，將連續...

MLB／88球換掉赫曼就被逆轉 洋基教頭說怕挨轟、紐媒唱反調

先發投手赫曼（Domingo German）8.1局僅用88球，洋基隊在9局上出現上壘者後果斷換投，卻在接下來引爆連串危...

MLB／哈波開完TJ光速160天回歸 道奇教頭：再休3天啦！

費城人隊強打哈波（Bryce Harper）去年11月23日進行TJ韌帶置換手術，復健進度大大大超前，確定將在明天進入先...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦