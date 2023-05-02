MLB／菊池雄星將對決紅襪 吉田正尚：印象中被他壓制

紅襪隊日籍強打吉田正尚連11戰敲出安打，不過近3戰挑戰「綠色怪物」皆失敗。明天藍鳥隊將繼續作客紅襪主場，推出同樣來自日本的左投菊池雄星先發，吉田正尚也相當期待兩人對決。

吉田正尚今天首打席就直擊中左外野「綠色怪物」，最終形成二壘安打，這是他連3次挑戰全壘打失敗。對此吉田開玩笑表示，「從飛行距離來看，已飛超過100公尺，我比較想要全壘打。」他隨後認真解釋，「紅襪主場左外野距離比較近，所以擊球仰角夠大，安打機率就會提高。」

本場比賽吉田正尚4打數2安打，賽後打擊率升至2成86，連續安打場次推進到11場，與遊騎兵隊葛羅斯曼（Robbie Grossman）並列大聯盟第一。

藍鳥明天將推出菊池雄星先發，他開季至今4勝0敗，防禦率3.00。吉田直言相當期待兩人對決，「菊池前輩在日本非常優秀，印象中我一直被他壓制。他是我日職初登板的對手，能在這裡再度對決，非常興奮。不過我們也是對手關係，兩隊又剛好在同分區，因此我會全力為勝利做出貢獻。」