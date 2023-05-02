MLB／吉田正尚直擊綠色怪物 連11場敲安並列聯盟最多

美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪日籍球星吉田正尚，今天首局首打席就敲出直擊芬威球場左外野「綠色怪物」的適時二壘安打，將連續安打場次推升到11，暫時並列MLB之冠。

日媒Full-Count報導，吉田今天4打數2安打1分打點，打擊率上升到2成86。紅襪今天對戰多倫多藍鳥，雙方到9局上打成5比5平手，維杜格（Alex Verdugo）在無人出局無人在壘情況下，以再見陽春砲助紅襪6比5贏球。

吉田今天首局就在無人出局二壘有跑者的情況下，敲出一支左外野方向的大號飛球直擊「綠色怪物」，助隊友跑回一分。

今天是吉田繼4月21日以來連續11場比賽敲安，跟德州遊騎兵的葛羅斯曼（Robbie Grossman）暫時並列大聯盟之冠。