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MLB／88球換掉赫曼就被逆轉 洋基教頭說怕挨轟、紐媒唱反調

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基教頭在9局上出現上壘者後果斷換投，結果終結者提油救火葬送勝利，這調度也被罵得狗血淋頭。 美聯社
洋基教頭在9局上出現上壘者後果斷換投，結果終結者提油救火葬送勝利，這調度也被罵得狗血淋頭。 美聯社

先發投手赫曼（Domingo German）8.1局僅用88球，洋基隊在9局上出現上壘者後果斷換投，卻在接下來引爆連串危機，洋基以2：3遭到逆轉輸給守護者隊賽後，總教練布恩（Aaron Boone）的調度被罵得狗血淋頭。

赫曼此役先發8.1局只被敲出2安打、失1分，送出6次三振，他投到9局上時仍是2：0領先局面，一出局後被史蒂文關（Steven Kwan）敲安，儘管用球數還在可控範圍，但洋基決定換上霍梅斯（Clay Holmes）接手。

霍梅斯面對首位打者羅沙里歐（Amed Rosario）就發生失誤，接下來連兩棒安打，奈勒（Josh Naylor）的安打一棒送回2分追平；洋基換上培洛塔（Wandy Peralta）後依然止不住失血，2次保送的出現，讓守護者兵不血刃擠回超前分。

「我當下只是認為，那是正確的決定。」布恩賽後不免被問到為何換投，「顯然地，這個調度並未奏效，責任在於我。」布恩表示，「赫曼投了一場絕佳的比賽，但在追平分站上打擊區的情況下，我並未讓他續投。」

布恩指出，赫曼雖表態不覺得累，但容易挨轟的特質，是他決定換投的考量之一，但紐約媒體不留情寫著：「守護者本季的全壘打數，排名大聯盟倒數第2。」守護者本季至今17轟，只贏國民的16轟；排名第一的光芒隊則是已經炸了61發全壘打。

赫曼表示，確實想要自己收掉比賽，「但在當下，我也理解教頭所做的決定，我從來不會反對他的決定。」

霍梅斯搞砸赫曼的勝利，賽後也讚賞赫曼的表現，「用有效率的球數吃下長吃數，沒有丟掉任何分數，這是我們所需要的先發表現，但結局令人失望，我必須做得更好，那是我們需要製造滾地球的局面，但我沒能完成任務。」

洋基 守護者

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