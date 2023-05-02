MLB／哈波開完TJ光速160天回歸 道奇教頭：再休3天啦！

費城人隊強打哈波（Bryce Harper）去年11月23日進行TJ韌帶置換手術，復健進度大大大超前，確定將在明天進入先發打線，復出的首位對手將是道奇隊，今天在守備練習時，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）忍不住朝他大喊：「再休3天啦！」

哈波開TJ手術後僅用160天就回到大聯盟，速度快到破紀錄，他在去年動刀時，費城人提供給媒體的歸隊日程為今年7月，當時內部評估最快是6月。

值得注意的是，費城人從未將哈波放進60天傷兵名單，總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）曾在3月受訪時解釋，「我不知道他會在何時歸隊，但我不想關閉任何選項，如果我把他放在60天傷兵名單，那就是關上他提前回來的可能性。」

費城人做了正確的決定，哈波未打任何復健賽，過去一周面對實戰投打練習，也面對智慧型發球機練打，做完所有評估後，總教練湯姆森（Rob Thomson）今天證實，哈波預計明天會先發出賽，擔任指定打擊。

有趣的是，哈波今天賽前在一壘守備練習，羅伯茲經過時朝他大喊：「再多休3天啦！」哈波則是笑笑拒絕，「我這兩天會打超爛啦！」