MLB／洋基風險評估 「法官」傷後4天還是進傷兵名單

對待才剛簽下9年3.6億美元合約的賈吉（Aaron Judge），洋基隊決定小心為上，觀察4天後，還是決定將他放進10天傷兵名單，避免勉強上場造成傷勢惡化。

賈吉在4月27日的滑壘就出現傷情，但當時狀況不嚴重，隔天仍持續先發出賽，但打完兩打席後提前退場，MRI檢查結果為右臀拉傷，從那天之後就未出賽，球團每日觀察，最終仍在今天決定放進10天傷兵名單、可回溯到29日。

洋基教頭布恩（Aaron Boone）表示，「我們都知道這是小傷，但我們必須要評估風險，我們不希望讓他妥協上場，承受傷勢可能變得嚴重的風險，這才是最重要的事。」

布恩表示，已與賈吉聊過，如果他可以在幾天內歸隊，那當然很棒，但彼此也都能了解球季還很漫長，還有大約130場比賽要打，「賈吉絕對是很重要的一份子，我們希望能確保球隊處在最佳競爭位置。」