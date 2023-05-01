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MLB／大谷轟釀酒人已是第20隊 只剩國聯這9隊還未遭殃

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

大聯盟本季推出新賽制，各隊必須對戰兩聯盟29支敵隊，「大谷旋風」有機會橫掃全美，天使隊這次作客密爾瓦基就是例子，大谷翔平今天3局上轟出陽春砲，本季第7轟、生涯第134轟出爐，釀酒人隊也成為他第20支開轟的球隊，現場33557名球迷見證大谷怪力。

大谷過去5個球季從未對過釀酒人，兩隊今年唯一3連戰在密爾瓦基米勒球場（Miller Park）進行，大谷前兩戰9打數4安打，今天3支1、1分打點，幫助天使3：0獲勝，逃過3連戰遭橫掃命運，生涯對戰打擊率4成17。

2018年轉戰大聯盟至今，大谷以打者身分出賽594場，已和28支球隊交手，只剩小熊隊還未碰面，6月7到9日將在洛杉磯主場碰面，又有機會追加開轟球隊。

大谷生涯134轟紀錄，交手最頻繁的美聯西區球隊，全壘打產量當然最多，運動家隊18轟排名第1，水手、遊騎兵隊都是14轟，太空人隊也有10轟，至於不同區球隊則以白襪、老虎隊9轟最多。

釀酒人今天成為大谷第20個受害者，米勒球場是他第16座開轟的大聯盟球場，產量最多的天使主場已有80轟紀錄。

再來看看大谷已經對戰，但還未開轟的球隊，包括紅人、國民、費城人、海盜、紅雀、巨人、馬林魚、響尾蛇隊，都是國聯球隊，在各隊徹底對戰的新賽制下，未來更有機會締造「完全開轟」紀錄。

歷年亞洲球員在大聯盟完成百轟只有4人，秋信守218轟排名第1，接著是松井秀喜175轟、大谷134轟、鈴木一朗117轟。

大聯盟 天使 釀酒人

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