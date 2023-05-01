MLB／藍鳥投手挨轟後狠摔iPad出氣 遭虧「記得賠錢」

藍鳥今天打到延長10局以8：10輸給水手隊，先發投手巴塞特（Chris Bassitt）1局上狂失4分後，在休息室內狠砸平板電腦出氣，畫面一出，球迷滿是揶揄，要他記得賠償iPad的錢。

巴塞特先發5局失4分，儘管只被敲出2安打、送出7次三振，但4次保送也釀成巨禍，首局就是在連2K後，2次四壞、1次觸身球保送形成滿壘，崔梅爾（Taylor Trammell）補上滿貫砲。

完成1局上投球時的外部物質檢查，巴塞特與主審卡森（Mark Carlson）有些許言語交換，進入板凳區時餘怒未消，拿起平板先狠砸了一下，要摔第二下時沒拿穩、手滑了一下，接穩後再摔第二下，畫面透過轉播鏡頭全都錄。

Talkin’ Baseball推特貼出這則影片，底下滿是嘲諷留言，「今天對他是糟糕的一天，因為要賠償iPad的錢了」、「跟我5歲小孩一樣的反應」、「是忘記iPad密碼嗎？」「他應該不是果粉吧！」

藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）則是讚許巴塞特在首局丟掉4分之後，還能完成5局投球，「這顯示了他有多專業，他在第一局的沮喪之後，還能找回沉著、重新專注在比賽裡。」