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MLB／破120公斤還被兩度牽制 釀酒人一壘手攤手：我那麼胖

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
釀酒人隊一壘手泰雷茲（左），2局下在二壘兩度被牽制。路透
釀酒人隊一壘手泰雷茲（左），2局下在二壘兩度被牽制。路透

釀酒人隊今天以0：3輸給天使隊，一壘手泰雷茲（Rowdy Tellez）喜感十足，2局下兩度被牽制，讓體重超過120公斤的他都忍不住發牢騷，「幹嘛啦！我那麼胖！」

此役才剛開賽，天使開路先鋒耐托（Zach Neto）球數2好3壞時，比賽就短暫中斷，泰雷茲的手套還沒接到半顆球就發現破了，更換手套後續戰。

罕見畫面之後，2局下又是泰雷茲的戲分，當時他敲安打上壘，米勒（Owen Miller）接著選到保送，兩出局、一二壘有人時，天使先發投手蘇亞雷斯（José Suarez）兩度對二壘上的泰雷茲嘗試牽制，讓胖嘟嘟的泰雷茲覺得超莫名其妙，鏡頭捕捉到，泰雷茲攤攤手，嘴型明顯說著：「我那麼胖！」

根據大聯盟官網顯示，泰雷茲登錄身高、體重為6呎4吋、270磅，換算為193公分、122.4公斤。

釀酒人隊一壘手泰雷茲（Rowdy Tellez）噸位超大。 美聯社
釀酒人隊一壘手泰雷茲（Rowdy Tellez）噸位超大。 美聯社

天使 米勒 釀酒人

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