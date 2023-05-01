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MLB／去年阻擋賈吉三冠王 阿拉斯打擊率4成38仍是老大

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
馬林魚隊26歲內野手阿拉斯，打擊率4成38仍是兩聯盟最高。美聯社
馬林魚隊26歲內野手阿拉斯，打擊率4成38仍是兩聯盟最高。美聯社

大聯盟新球季開打第一個月，馬林魚隊26歲內野手阿拉斯（Luis Arraez）依然神勇，今天對小熊隊3打數1安打、攻下兩分打點，8局下高飛犧牲打成為致勝一擊，幫助馬林魚4：3獲勝，打擊率4成38仍是兩聯盟最高。

今天14場比賽打完後，4月賽事（美國時間）全部結束，阿拉斯是大聯盟唯一打擊率超過4成的球員，藍鳥隊查普曼（Matt Chapman）3成84是美聯榜首，勇士球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）3成52在國聯暫居第2。

阿拉斯去年效力雙城隊時，以打擊率3成16奪下生涯首座美聯打擊王，也是隊史第5人，讓洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）挑戰美聯三冠王失利，62轟、131分打點排名第1、打擊率3成11名列第2。

阿拉斯今年轉戰國聯，目前打擊手感還是很熱，出賽25場合計89次打數，揮出39支安打（1支全壘打），包括 4月12日對費城人隊締造完全打擊紀錄，成為隊史第一人，不但穩居大聯盟打擊王，39安也並列榜首（3人），堪稱新生代「打擊機器」。

馬林魚、小熊今天三度打成平手，阿拉斯3局下貢獻1分打點安打，8局下高飛犧牲打攻下勝利打點，3連戰橫掃小熊，最近4連勝後以16勝13敗在國聯東區排名第3。

「感覺很好，球隊一直贏球。」談到自己的高打擊率，阿拉斯說：「就個人而言實在很讚，因為我很努力，感謝上帝。」

小熊隊 馬林魚 大聯盟

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