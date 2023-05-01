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MLB／最強奶爸！左手拿飲料、胸前背小孩 觀眾席上精彩接殺
真的是最強奶爸！道奇球場今天上演精采接殺，但不是出現在場上，而是觀眾席上，一位父親胸前背著小baby，左手拿著飲料，面對界外球飛來，單手接下這球，博得全場歡呼聲。
道奇今天在主場以6：3擊敗紅雀隊，7局上艾德曼（Tommy Edman）的打席，一顆界外球掃上一壘側上層看台，只見一位穿著白色上衣、胸前還背著小孩的父親，單手接下這球，而他另一手還拿著飲料，讓轉播都驚訝說出：「這位父親辦到了！」
道奇推特也貼出這則影片，寫著：「這位父親抱著小孩、拿著飲料，還可以接到這記界外球。」底下留言讚賞是「本日最佳好球」、「超級老爸」、「道奇要簽嗎？」、「小baby真是淡定」。
也有球迷「歪樓」到這位父親在接球時依然穩固的嬰兒背帶上，「誰知道這是哪牌嬰兒背帶？」「嬰兒背帶廠商如果沒轉貼這則影片，可能會損失幾百萬喔！」
This dad caught a foul ball while holding his baby and a drink. 😲 pic.twitter.com/FgDEhCkFoF— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2023年4月30日
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