MLB／受傷後哭了…張育成坦言這一傷是時機不好的重挫

紅襪隊台將張育成左手鉤狀骨折，已經完成手術，他在今天接受波士頓媒體訪問，坦言受傷後曾為此流下淚水，覺得這個傷勢來得不是時候，但現在自己唯一能做的，就是按部就班完成復健，盡快健康回到球場上。

張育成在打擊手感開始升溫時遭遇傷情，台灣時間4月25日的比賽在揮空後傷退，隨後診斷確認為左手鉤狀骨折，已經完成手術，推估缺席6周。

張育成表示，這個傷勢對自己是重大的打擊，出現時機更是令他覺得痛苦，「我感覺很沮喪，受傷後還因此哭了。」張育成述說心境，「為何就在我開始找到感覺、越來越好時受傷了？我真的很難過，但現在只能挺過、繼續保持前進。」

張育成表示，現在自己可以做的只有保持耐心，「為了幫助球隊，我必須健康、踏出每一步伐。」他將在明天開始復健課表，幾周後評估骨頭癒合狀況，屆時歸隊日程會更明朗。

他的太太剛在4月生下女兒、夫妻倆的第二胎，張育成在這段養傷的日子，因此有了更多時間與妻兒視訊，他對此則表示，「我現在確實有更多時間和他們視訊通話，但我更情願這時是在場上比賽。」他也透露，希望家人很快就能來到波士頓團聚。