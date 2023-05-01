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MLB／大谷翔平陽春砲滯空近7秒寫紀錄 教頭讚每天都有新鮮事
天使隊今天以3：0擊敗釀酒人隊，大谷翔平3打數敲出一支陽春砲，滯空時間6.98秒為大聯盟本季至今飛得最久的一轟，展現驚人力量，讓總教練尼文（Phil Nevin）再一次為子弟兵的怪力折服。
大谷首打席面對外角低的87.1哩指叉球揮空遭到三振，第2打席在3局上面對接近5號位的85.9哩卡特球出棒，炸裂一發中外野陽春砲，第3打席保送上壘，隨後遭到牽制出局，最後一打席則是二壘方向滾地球出局。
大谷的本季第7轟，苦主為釀酒人先發投手瑞伊（Colin Rea），這一轟擊球初速114.3哩，飛行距離413呎，擊球仰角39度，更驚人的是滯空時間6.98秒，為本季飛得最遠的一轟，今年至今大聯盟也僅10轟滯空時間超過6.5秒。
尼文表示，「我一直在等著看他打上計分板，我沒見過太多這樣的事情，他真的很特別，每天在他身上總能看到新鮮事。」同場開轟的蘭布（Jake Lamb）也直呼：「大谷總是一再令人留下深刻印象，就如同今天也是一樣。」
Shohei smash! 💪 pic.twitter.com/ynXtroW8LM— MLB (@MLB) 2023年4月30日
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