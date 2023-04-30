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MiLB／鄭宗哲本季第3轟出爐 一日兩戰皆敲安

中央社／ 台北30日電
鄭宗哲。圖擷自Greensboro Grasshoppers推特
鄭宗哲。圖擷自Greensboro Grasshoppers推特

旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲手感火燙，今天在小聯盟高階1A雙重賽首戰敲1安、第2戰開轟，個人本季第3轟出爐；投手陳柏毓雙重賽首戰先發，投2.1局挨2轟失5分，承擔敗投。

美國職棒小聯盟高階1A匹茲堡海盜隊今天與亞特蘭大勇士隊打雙重賽，海盜隊台灣投手陳柏毓擔任首戰先發投手，鄭宗哲先發打1棒、守二壘。

鄭宗哲首戰3打數敲出1支安打，選到1次四壞保送。雙重賽第2戰也是先發打1棒、守二壘，2局下壘上有人時開轟，3分砲幫助球隊拉開領先差距，總計4打數敲1安，貢獻3分打點，賽後打擊率2成62，海盜隊終場以9比4拿下勝利。

陳柏毓首局雖被敲出安打，但沒有失分，2局上被首名打者敲出全壘打，接著連飆2K，再讓打者敲出右外野方向飛球出局，3局上1人出局後再被敲出全壘打，接著連續被敲4支安打、投出觸身球保送後退場。

陳柏毓先發狀況不理想，總計用53球投2.1局，被敲出7支安打，包括2發全壘打，投出2次三振，失掉5分都是責失分，球隊終場以4比7吞敗，陳柏毓吞下個人本季第2敗。

陳柏毓 海盜 鄭宗哲 小聯盟

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