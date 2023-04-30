MLB／墨西哥首戰狂敲11轟 波賈茲4國開轟史上第1人

大聯盟例行賽首度在墨西哥首都墨西哥城進行，教士、巨人隊今天進行歷史性首戰，形成全壘打滿天飛的場面，兩隊加起來多達11轟，包括馬恰多（Manny Machado）雙響砲，波賈茲（Xander Bogaerts）更是締造在4個國家開轟紀錄，教士終場16：11獲勝。

兩隊2連戰在墨西哥聯盟紅魔鬼隊主場進行，可容納20576人，今天首戰吸引19611人進場，接近滿場紀錄；這場比賽形成打擊大戰，合計出現30支安打、狂攻27分，雙方各有5名球員出現全壘打，3月來台參加世界棒球經典賽的波賈茲轟出罕見紀錄。

他在4局下從巨人第2任投手朱尼斯（Jakob Junis）的手中轟出455英尺中左外野陽春砲，本季第6轟、生涯11年第162轟出爐，繼美國、加拿大、英國後，在第4個國家留下全壘打紀錄，成為史上第一人；他在2019年效力紅襪隊時，曾在大聯盟倫敦系列賽開轟。

兩隊明天第2戰，教士推出日籍球星達比修有登板先發，巨人則由科布（Alex Cobb）應戰。