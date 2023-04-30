MLB／大谷翔平3安2盜+楚奧特雙響砲 天使還是輸球
天使隊今天續戰釀酒人隊，大谷翔平雖然單場三安猛打加上雙盜壘，楚奧特（Mike Trout）也以雙響砲瘋狂追分，但依舊補不起失分差距，最終以5：7輸球，在3連勝之後吞下2連敗。
天使先發投手德梅斯（Reid Detmers）投4.1局被敲4支安打，第3局掉3分、第5局掉4分，都有失誤因素干擾，丟掉7分有4分是責失。
天使在5局上先靠著楚奧特的高飛犧牲打破蛋，8局上楚奧特在無人出局、一壘有人時開轟，兩分砲追近比數，9局上又輪到楚奧特打擊，這次是2出局、二壘有人，照樣轟出兩分砲，一人包辦了全隊5分打點，但仍以2分差輸球。
棒次排在楚奧特後面的大谷翔平，今天首打席面對釀酒人王牌伯恩斯（Corbin Burnes）敲出雙殺，不過3局上就敲安回敬，5局則是二壘滾地出局。
8局大谷翔平再次敲安，而且還上演單局兩盜，為球隊製造1出局、二三壘有人的良機，然而後續兩打者是三振、飛球出局，未能得分，而9局上接在楚奧特開轟氣勢，大谷翔平也敲安，只不過最後仍未繼續追加分數。
大谷翔平連續4場敲安追平個人本季最長，今天5打數3安打的表現也將打擊率提升到2成92，本季盜壘數也來到5次。
Trouty Being 2x Trouty✅— Anaheim Sports (@AnaheimSports1) 2023年4月30日
Mike Trout Home Run💥
100.7 MPH 25° 405 Feet📏
Mike Trout homers (7-2nd game) on a fly ball to center field. Matt Thaiss scores. 89.4 MPH cutter thrown by Bryse Wilson.#Angels 5 - Brewers 7 Top 9th
Credit: Ballys#Trout #Angels #GoHalos #LAAvsMIL pic.twitter.com/j37qxbM883
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