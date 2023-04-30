MLB／洋基好消息 賈吉僅輕微拉傷暫未放傷兵

洋基隊有好消息，強打賈吉（Aaron Judge）的臀部緊繃經過核磁共振顯影檢查，僅輕微拉傷，目前暫未放入傷兵名單，總教練布恩（Aaron Boone）表示，未來2天會再繼續觀察。

「從大方向去看，我們確實覺得這是個好消息。」布恩在今天對戰遊騎兵隊賽前談及賈吉傷勢表示：「雖然如此，但我們還是希望確保做出正確決定。」

賈吉在28日對遊騎兵系列賽首戰因臀部肌肉緊繃，只打了2打席就在第4局提前退場，而前一天他在比賽中滑壘時，就曾感到右側身體不適。

布恩表示，賈吉經過這兩天治療狀況已有好轉，甚至今天還想打擊，不過球團禁止他進行棒球訓練，「今、明天我們會再看看狀況，看是否需要放進10天傷兵，或者是他已經準備好出賽，這要多點耐心。」

賈吉去年敲出破美聯紀錄的62轟，今年開季到受傷前都未曾缺席，26場出賽也繳出2成61打擊率、6轟、14分打點的成績，是洋基不可或缺的攻擊火力。