MLB／紅襪日將吉田正尚近況極佳 連8場比賽敲安
美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪日籍打者吉田正尚近況極佳，今天敲出二壘安打將本季連續安打場次推升到8。另外，效力洛杉磯天使的日籍球星大谷翔平，今天也連續3場比賽敲安。
日本放送協會（NHK）、每日體育等報導，吉田打擊率目前上升到約2成75，本季至今已敲出4支全壘打及16分打點。
吉田在今天前已連續7場比賽敲安，近況極佳具體表現在這7場比賽28打數敲出13支安打，打擊率高達4成64，包括3支全壘打及10分打點，整體攻擊指數（OPS，上壘率加長打率）呈現驚人的1.305。
去年日本職棒球季結束後，吉田宣布將挑戰大聯盟，並透過入札制度與紅襪簽下5年總額9000萬美元的巨額合約。
曾效力紐約洋基的日籍前球員松井秀喜今天說，「我在大聯盟第一年差不多這個時候完全打不出來，從這裡可以看出能很快適應是他（吉田）的實力，我認為表現非常棒」。
在今天賽事前，吉田本季出賽20場，有18場擔任第4棒、2場擔任第6棒，今天在主場先發出賽則是首次擔任第2棒。
吉田今天前3打席都沒有安打，直到8局第4打席時敲出一支擊球初速約171.2公里的二壘安打，將連續敲安場次推升到8。不過紅襪終場以2比5輸球二連敗。
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