MLB／影帝級美技！費城人外野手沒收全壘打 板著臉騙倒全場

費城人隊今天以3：1擊敗太空人隊，外野手卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）1局下演出沒收全壘打美技，當下面無表情，騙倒全場人，誤以為球已經出牆，被封為影帝級的美技。

兩軍去年在世界大賽交手，太空人以4勝2敗稱霸，今天再度於休士頓美粒果球場過招，卻是客場出賽的卡斯特蘭諾斯，在右外野有如神助。

1局下，布萊格曼（Alex Bregman）擊出的深遠飛球，直朝右外野全壘打牆而去，卡斯特蘭諾斯在牆前跳接，隨後坐倒在地上面無表情，讓轉播球評都說出「這球出去了！」只見他隨後起身，跑了兩步後，從手套裡拿出球來，這是一記沒收陽春砲的美技。

卡斯特蘭諾斯表示，「我演出過幾次在牆前的接殺，但我想這是我第一次從牆外沒收全壘打球，真的很酷。」

對上太空人，讓這一記play顯得更加特別，他說：「能面對去年在世界大賽擊敗我們的球隊，演出這樣的play，確實感覺很棒，尤其是接殺後被噓的感覺感覺更棒，這是我們今晚能在飯店房間裡笑著聊起的話題吧！」