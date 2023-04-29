MLB／賈吉右臀照MRI 洋基教頭祈禱：不想失去他
洋基隊長賈吉（Aaron Judge）的右臀傷情，等待MRI核磁共振檢查結果中，洋基屏息以待，總教練布恩（Aaron Boone）祈禱，「希望我們不會失去他太久。」
賈吉在前天的滑壘就出現傷情，但當時狀況不嚴重，昨天仍持續先發出賽，但打完兩打席後提前退場，球團表示為右臀不適，今天已經退出先發打線。
布恩昨天賽後表示，「賈吉是棒壇最佳球員之一，他對球隊的重要性不是祕密，希望我們不會失去他太久。」
今天帶來進一步消息，布恩透露，賈吉今天早上起床時已經感覺狀況好多了，「這是令人振奮的消息，但他還是會去看過醫生，再看看我們有什麼計畫。」
以防賈吉的傷勢若嚴重到需要進傷兵名單，洋基已先從3A叫上可守外野、一壘的包爾斯（Jake Bauers），但到今天賽前並未做任何異動。
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