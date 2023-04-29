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MLB／皇家一壘、二壘都唱空城 竟讓對手「點」出二壘打
皇家今天以6：8輸給雙城隊，戰績6勝21敗持續在美聯中區墊底，此役還出現令人洩氣的play，雙城泰勒（Michael A. Taylor）執行短打竟「點」出一支二壘打，全因皇家守備在一壘、二壘接連唱空城。
4局下賈羅（Joey Gallo）開局敲三壘打，泰勒在一出局後站上打擊區，直接擺出短棒，這球點到投、捕手之間，兩位角落野手都衝上前，二壘手馬塞（Michael Massey）補位一壘太慢，捕手培瑞茲（Salvador Perez）撿到球傳不了，先讓泰勒站上一壘，定眼一瞧再發現二壘70呎內也沒人，再次拔腿狂衝，等皇家發現大事不妙已經來不及。
Michael A. Taylor RBI bunt double!— Do-Hyoung Park (@dohyoungpark) 2023年4月28日
Royals left first base vacant while fielding the bunt -- and then they also left second base vacant, so Taylor just kept going. Super heads-up play, and... it goes into the books as a bunt double. pic.twitter.com/hGc4wLT1dI
泰勒點出一支飛行距離3呎、擊球初速36.1哩的二壘打，這是自Statcast統計這項數據（2018年9月）以來，第7支短打產生的二壘打，前一次為2022年5月22日孟卡達（Yoán Moncada ）。
波蘭柯（Jorge Polanco）隨後補上一發三分砲，雙城這局攻下4分大局，取得7：2領先，為勝利打好根基。
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