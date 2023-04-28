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MLB／常勝軍道奇陷5成保衛戰 官網點出關鍵數據

聯合新聞網／ 綜合報導
烏力亞斯。 美聯社
烏力亞斯。 美聯社

上季拿到111勝的道奇今天以2：6不敵海盜，戰績13勝13敗，陷入5成保衛戰。海盜則是今年的大黑馬，目前戰績18勝8敗，已登上國聯龍頭。

大聯盟官網分析，道奇隊本季戰績不如預期與王牌左投烏力亞斯（Julio Urias）有關，他今天先發5.2局丟掉6分，賽後防禦率升至4.41。另外陣中主力弗里曼（Freddie Freeman）和貝茲（Mookie Betts）的打擊表現，相較去年皆有所下滑。

道奇還有一項問題是盜壘。今年大聯盟改制後，各隊都更積極發動盜壘戰術，海盜三連戰面對道奇，全隊盜壘成功12次，道奇整季竟只有11次。對此道奇總教練坦言，「這對我們造成很大的打擊，很難不去注意這件事，我們必須努力解決他，我們失去壘包的方式太多種。」

反觀海盜隊今年打出新氣象，先發投手凱勒（Mitch Keller）今天6局失2分，飆出職業生涯新高的10次三振。他賽後表示，「我對自己的投球方式非常滿意，我們的先發球員都做得很好，牛棚也順利接管比賽，這是一支常勝軍中所需要的。」

事實上海盜隊先前氣勢低迷，因為主戰游擊手克魯茲（Oneil Cruz）在本壘攻防戰中左腳骨折，需缺陣4個月。不過今年引進的老將桑塔納（Carlos Santana）扮演精神領袖，他向其他球員喊話，「克魯茲會回來的，不要低頭，這是一個漫長的賽季，我們必須努力打球，堅持下去。」

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