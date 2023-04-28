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MLB／女記者爭採訪賈吉對同行爆粗口畫面曝光 ESPN決定開除

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉。 法新社
賈吉。 法新社

《ESPN》知名女記者李維拉（Marly Rivera）上周在試圖採訪賈吉的過程中，情緒失控對同行爆粗口，事後遭《ESPN》解雇，事發影片則在今天被TMZ曝光，引發球迷討論。

根據《紐約郵報》報導，上周三李維拉和賈吉已事先約好採訪，當時賈吉先幫小球迷簽名，另一位女記者蓋特（Ivón Gaete）卻走近賈吉，試圖先採訪，因此兩人發生口角。然而賈吉雖淡定幫小球員簽名，但他看到兩位女記者之間的爭執，最後他決定簽名完之後都不接受任何人的採訪，兩位記者也只能摸摸鼻子離開。

兩人用西班牙語互嗆，賈吉在一旁專心幫小朋友簽名。李維拉突然飆罵蓋特「該死的Ｘ子」（f–king c–t），蓋特驚訝地睜大雙眼，其他小朋友也都看在眼裡，隨後李維拉對賈吉說，「我不是在說你。」

儘管李維拉事後向對方道歉，但對方不接受，李維拉最終遭《ESPN》解雇。值得一提的是，蓋特的老公是大聯盟宣傳部副主席布蘭德爾（John Blundell），李維拉也認為這是自己被解雇的原因。

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