MLB／女記者爭採訪賈吉對同行爆粗口畫面曝光 ESPN決定開除
《ESPN》知名女記者李維拉（Marly Rivera）上周在試圖採訪賈吉的過程中，情緒失控對同行爆粗口，事後遭《ESPN》解雇，事發影片則在今天被TMZ曝光，引發球迷討論。
根據《紐約郵報》報導，上周三李維拉和賈吉已事先約好採訪，當時賈吉先幫小球迷簽名，另一位女記者蓋特（Ivón Gaete）卻走近賈吉，試圖先採訪，因此兩人發生口角。然而賈吉雖淡定幫小球員簽名，但他看到兩位女記者之間的爭執，最後他決定簽名完之後都不接受任何人的採訪，兩位記者也只能摸摸鼻子離開。
兩人用西班牙語互嗆，賈吉在一旁專心幫小朋友簽名。李維拉突然飆罵蓋特「該死的Ｘ子」（f–king c–t），蓋特驚訝地睜大雙眼，其他小朋友也都看在眼裡，隨後李維拉對賈吉說，「我不是在說你。」
The last 27 seconds of Marly Rivera’s career lmfao pic.twitter.com/IIfb22CNjQ— Emily Nyman (@EmSheDoesIt) 2023年4月27日
儘管李維拉事後向對方道歉，但對方不接受，李維拉最終遭《ESPN》解雇。值得一提的是，蓋特的老公是大聯盟宣傳部副主席布蘭德爾（John Blundell），李維拉也認為這是自己被解雇的原因。
ESPN fires MLB reporter Marly Rivera for calling fellow reporter Ivón Gaete ‘f–king c–t’ pic.twitter.com/peWO9dbmjd— Daily Loud (@DailyLoud) April 27, 2023
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言