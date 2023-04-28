快訊

竹北天坑／特斯拉誰賠？三方推 律師：要選對有利求償

黃俄孝子也沒那麼好？中國拒絕軍援瓦格納集團

「又是可教化」媽媽妹妹都喊判死...留美女碩士活活打死父親卻逃死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／MLB與NBA雙棲球星格羅特辭世 享耆壽92歲

中央社／ 綜合外電報導
匹茲堡海盜球員賽前向格羅特（Dick Groat）致敬。 美聯社
匹茲堡海盜球員賽前向格羅特（Dick Groat）致敬。 美聯社

歷史上目前僅有13位MLBNBA雙棲球員，其中之一的格羅特（Dick Groat）今天在匹茲堡辭世，享耆壽92歲。格羅特是MLB兩屆世界大賽冠軍，同時也通過NBA選秀加入匹茲堡活塞。

法新社報導，格羅特在1960年幫助匹茲堡海盜贏得世界大賽冠軍，同時也是同年國家聯盟最有價值球員與打擊王，打擊率達0.325。1964年時，他也替聖路易紅雀摘下桂冠。

海盜宣布格羅特在長老教會醫院（Presbyterian Hospital）辭世。海盜一週前才剛宣布格羅特入選海盜名人堂。

海盜老闆納亭（Bob Nutting）說：「失去這樣一位深受愛戴的海盜家族暨匹茲堡社區成員，我們深感悲痛。」

MLB與NBA雙棲球員的格羅特。 美聯社
MLB與NBA雙棲球員的格羅特。 美聯社

格羅特是一名技術嫻熟的游擊手，他與二壘手馬澤羅斯基（Bill Mazeroski）共同寫下國聯5個賽季的雙殺紀錄。馬澤羅斯基雖以防守見長，生涯經典代表就是1960年在世界大賽第7戰，他於9局下擊出再見全壘打，幫助海盜擊敗洋基拿下冠軍；與他搭擋的格羅特，兩只冠軍戒也都是擊敗洋基取得，而且都是在第7戰拿下。

格羅特在1952年成為海盜新秀，賽季後不到兩個月，他自當時的匹茲堡活塞登上NBA舞台，活塞是在1952年的選秀中以第1輪第3順位選中了他。

格羅特在NBA的第2戰對手是紐約尼克，他在此役寫下職涯最高的25分。但他的NBA生涯因服役於1953年2月結束，留下了場均11.9分與2.7次助攻的紀錄。

兩年後格羅特服完兵役，海盜堅持不讓他回到NBA，他就一直待在MLB，格羅特後來在1967年退休，接著在匹茲堡大學籃球隊擔任播音員長達40年。

同時登上NBA和MLB的球星還包括猶他爵士的籃球事務執行長安吉（Danny Ainge）和韓德瑞克森（Mark Hendrickson）等人，韓德瑞克森在1996到2000年間以前鋒身分出戰了114場NBA比賽，在2002到2011年間又成為MLB投手打了10個球季。

格羅特(中)與杜克名帥「K教練」、匹茲堡大學總教練迪克森合影。 美聯社
格羅特(中)與杜克名帥「K教練」、匹茲堡大學總教練迪克森合影。 美聯社

海盜 NBA MLB

延伸閱讀

NBA／喊話不會拆雙星 快艇總管：健康雷納德世界最強

MLB／只差幾呎…大谷差點完全打擊 6局失5分仍奪第4勝

中職／只剩日職樂天隊衣還在 林恩宇還是NBA勇士隊球迷

NBA／莫蘭特差點顏扣詹皇！ 吃掉羅素後比「too small」

相關新聞

MLB／只差幾呎…大谷差點完全打擊 6局失5分仍奪第4勝

只差了大約10呎，大谷翔平就要成就歷史，今天面對運動家隊先發6局失5分，打擊上依序出現一壘打、二壘打、三壘打，8局下的打...

MLB／張育成守備數據高居聯盟第2 美媒分析紅襪艱難處境

台灣好手張育成因左手鉤狀骨骨折，預計缺席6周。美國媒體《Boston.com》撰文分析，張育成最大優點是守備，他的缺陣會讓紅襪游擊防區出現難題。 該報導指出，張育成經歷開季打擊低潮後，近期狀態回

MLB／大谷翔平第4局爆5分怎麼了？總教練：他也是人

大谷翔平今天遭遇「1局爆」，第4局的保送連發因兩支全壘打付出代價，天使最終8：7擊敗運動家隊，讓先發6局失5分的大谷仍然...

MLB／大谷擦身完全打擊 隊友要他去重訓、教頭嘆可惜

大谷翔平今天先發6局失5分，成為天使以8：7擊敗運動家隊之戰的勝利投手，還差一點就要寫下完全打擊，第8局掃向中外野的小白...

MiLB／劉致榮5局8K無失分 18次讓對手揮空

效力紅襪隊2A的台灣好手劉致榮揮別前一戰陰影，今天對上老虎隊2A繳出5局無失分、8次三振的好投，全場更18次讓對手揮棒落...

MLB／MLB與NBA雙棲球星格羅特辭世 享耆壽92歲

歷史上目前僅有13位MLB與NBA雙棲球員，其中之一的格羅特（DickGroat）今天在匹茲堡辭世，享耆壽92歲。格羅特...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦