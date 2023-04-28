MiLB／追平台灣紀錄！潘文輝飆161公里球速 並肩曹、羅

「火球男」潘文輝到美國後球速升級，今天在費城人隊1A出賽時，投出100.1哩（161公里）的最快球速，追平曹錦輝、羅嘉仁的「台灣最速男」紀錄，晉升「100哩俱樂部」。

今天小聯盟1A費城人隊與大都會隊之戰中，潘文輝在6局上場中繼，面對球隊僅有的1分領先，他連投3局，僅被敲出1支安打，另有4次三振、2次四死球，本季連3戰登板無失分，防禦率仍是0，收下第3次中繼成功。

其中6局上對決馬丁尼茲（Yeral Martinez）時，潘文輝在該打席投出的第4球，球速達到100.1哩，但也被敲出那唯一一支安打。

潘文輝今天一共投了57球，其中26顆四縫線速球，最快球速100.1哩、均速97.5哩，另外搭配投伸卡、滑球、曲球、卡特、變速等不同球路。

台灣投手飆出的最快球速紀錄是161公里，曹錦輝在2005年大聯盟球季、羅嘉仁在2012年的亞歷桑納秋季聯盟都曾投到這個數字，如今潘文輝成為史上第3人、近11年來第一人。