MLB／張育成守備數據高居聯盟第2 美媒分析紅襪艱難處境

台灣好手張育成因左手鉤狀骨骨折，預計缺席6周。美國媒體《Boston.com》撰文分析，張育成最大優點是守備，他的缺陣會讓紅襪游擊防區出現難題。

該報導指出，張育成經歷開季打擊低潮後，近期狀態回暖，8場比賽敲出3支全壘打，貢獻8分打點。不過比起張育成的打擊，球隊更看重守備價值。

內文點出張育成一項關鍵數據，本季鎮守游擊防區11場，OAA（出局製造值）為+3，並列大聯盟第二，僅此老虎隊當家游擊手貝耶茲（Javy Báez）。整體OAA也只僅次響尾蛇三壘手羅哈斯（Josh Rojas）。

張育成受傷後，赫南德茲（Kiké Hernández）預計將重返游擊防區，他生涯在游擊防區的OAA只有-6。阿洛尤（Christian Arroyo）是游擊防區另一名人選，但他本季打擊陷入低潮，打擊率僅1成90，全壘打尚未出爐。