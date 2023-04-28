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MLB／大谷翔平第4局爆5分怎麼了？總教練：他也是人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷今天主投掉了本季最多5分，但仍拿下第4勝。 美聯社
大谷今天主投掉了本季最多5分，但仍拿下第4勝。 美聯社

大谷翔平今天遭遇「1局爆」，第4局的保送連發因兩支全壘打付出代價，天使最終8：7擊敗運動家隊，讓先發6局失5分的大谷仍然拿到本季第4勝。賽後被問到第4局的大谷怎麼了？天使總教練尼文（Phil Nevin）直率回應：「他也是人」。

大谷此役擔任先發投手、第3棒出賽，前3局讓對手9上9下，3局下大谷的二壘打為天使首開紀錄，攻下5分大局，但自己的投球也隨之在下半局出現不穩。

4局上，大谷以觸身球、四壞保送開局，被魯克（Brent Rooker）敲出三分砲，後續又是觸身球後挨了朗格萊斯（Shea Langeliers）的兩分砲，轉眼間兩隊5：5平手。

大谷度過單局失5分的亂流後回穩，最終以93球先發6局，被敲3安打、失5分，有8次三振。

談到大谷在第4局的亂流，尼文表示，當時全場的氣氛感覺都很納悶，想說大谷怎麼了，但他對此很平靜，「我的想法是，他也是人，他當然也會掉分好嘛！」

大谷透露，今天賽前牛棚練投時，甚至感覺是今年最好的狀態，「真的就是差在第4局，但好在可以穩定下來，最終還是有投到6局。」

外界猜測是否為PitchCom導致的亂流，但尼文與投捕3人都否認，大谷說PitchCom確實有幾次出現問題，但對第4局並未造成影響，「有時聽得到、有時聽不到，壞掉時就是回歸用手比暗號，這個部分沒有關係。」尼文則表示，更大原因可能是大谷在3局下的跑壘後，再返投手丘，一開始有點沒進入狀況。

天使 牛棚 運動家

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