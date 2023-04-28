快訊

國防部偵獲共機38架次！1架TB-001無人機近繞台飛行

什麼時候開始「看Youtube要調2倍速」？ 網點出1關鍵：他們害的

迎接黃金周！日本提前鬆綁邊境 明起入境免3劑疫苗證明

MLB／戴帽慶祝成顯學 勇士卻收到大聯盟禁令

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
勇士戴大球帽的慶祝方式遭到聯盟禁止。 美聯社
勇士戴大球帽的慶祝方式遭到聯盟禁止。 美聯社

大聯盟今年不少球隊有戴著大型頭飾慶祝開轟的方式，天使隊是武士盔、釀酒人隊是起司頭，勇士隊頂著「特大球帽」慶祝卻收到大聯盟禁令，原因是那頂球帽不是官方製造商做的。

根據「ESPN」報導，勇士隊表示他們無法再戴著大球帽慶祝開轟，因為收到「New Era」的投訴，「New Era」是大聯盟球帽的製造商，但是這頂球帽卻非他們所生產。

勇士隊這頂超大球帽是當地體育收藏家「More than Sports」所贈送，在開幕周時交給奧比斯（Ozzie Albies）及明特（A.J. Minter），勇士隊也開始拿它來當作慶祝儀式的一環。

這頂球帽很快獲得勇士球迷好評，不少人都會在社群媒體上轉發，不過近期也發現勇士隊慶祝時少了這頂球帽，因而引發負面評價，勇士隊也在今天提出說明。

勇士 大聯盟 天使

延伸閱讀

MLB／只差幾呎…大谷差點完全打擊 6局失5分仍奪第4勝

MLB／剛創大聯盟百年紀錄 紅雀大物沃克被送回3A練功

中職／只剩日職樂天隊衣還在 林恩宇還是NBA勇士隊球迷

MLB／要完成大聯盟夢想！古巴日職中繼王為叛逃致歉了

相關新聞

MLB／只差幾呎…大谷差點完全打擊 6局失5分仍奪第4勝

只差了大約10呎，大谷翔平就要成就歷史，今天面對運動家隊先發6局失5分，打擊上依序出現一壘打、二壘打、三壘打，8局下的打...

MLB／吉田正尚手感火燙 對戰金鶯開轟創「朗神」級紀錄

吉田正尚可說是近年來最飽受質疑的旅美日本球員，與紅襪簽下5年9000萬美元大約的他，因身材、速度、守備低於大聯盟平均而普遍被認為「簽貴了」。但吉田近期手感火燙，近五戰打擊率突破五成，OPS從不到0.6

MLB／大谷擦身完全打擊 隊友要他去重訓、教頭嘆可惜

大谷翔平今天先發6局失5分，成為天使以8：7擊敗運動家隊之戰的勝利投手，還差一點就要寫下完全打擊，第8局掃向中外野的小白...

MLB／戴帽慶祝成顯學 勇士卻收到大聯盟禁令

大聯盟今年不少球隊有戴著大型頭飾慶祝開轟的方式，天使隊是武士盔、釀酒人隊是起司頭，勇士隊頂著「特大球帽」慶祝卻收到大聯盟...

MLB／大谷翔平第4局爆5分怎麼了？總教練：他也是人

大谷翔平今天遭遇「1局爆」，第4局的保送連發因兩支全壘打付出代價，天使最終8：7擊敗運動家隊，讓先發6局失5分的大谷仍然...

MLB／剛創大聯盟百年紀錄 紅雀大物沃克被送回3A練功

以20歲之姿從2A直升大聯盟的紅雀頭號大物沃克，近期因打擊手感不佳，加上努特巴爾(Lars Nootbaar)從傷兵名單回歸後外野人滿為患，紅雀決定將他下放至小聯盟3A「練功」。 沃克靠著春訓時

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦