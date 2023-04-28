MLB／戴帽慶祝成顯學 勇士卻收到大聯盟禁令

大聯盟今年不少球隊有戴著大型頭飾慶祝開轟的方式，天使隊是武士盔、釀酒人隊是起司頭，勇士隊頂著「特大球帽」慶祝卻收到大聯盟禁令，原因是那頂球帽不是官方製造商做的。

根據「ESPN」報導，勇士隊表示他們無法再戴著大球帽慶祝開轟，因為收到「New Era」的投訴，「New Era」是大聯盟球帽的製造商，但是這頂球帽卻非他們所生產。

勇士隊這頂超大球帽是當地體育收藏家「More than Sports」所贈送，在開幕周時交給奧比斯（Ozzie Albies）及明特（A.J. Minter），勇士隊也開始拿它來當作慶祝儀式的一環。

這頂球帽很快獲得勇士球迷好評，不少人都會在社群媒體上轉發，不過近期也發現勇士隊慶祝時少了這頂球帽，因而引發負面評價，勇士隊也在今天提出說明。