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中職／只剩日職樂天隊衣還在 林恩宇還是NBA勇士隊球迷

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
林恩宇未有保留球衣的習慣，只有一件日職樂天隊球衣還在。記者陳正興／攝影
林恩宇未有保留球衣的習慣，只有一件日職樂天隊球衣還在。記者陳正興／攝影

棒球員幾乎都有保留紀念球衣、比賽球的習慣，中信兄弟隊牛棚教練林恩宇卻非如此， 過去台、日球員生涯9年歷經誠泰COBRAS、樂天金鷲、兄弟，只剩一件樂天球衣，他說：「沒有保留這些物品的習慣，樂天球衣是以前搬家時，剛好沒有收到，才會留到現在。」

林恩宇棒球生涯身經百戰，穿過各種球衣，坦言都不會留下，不是捐出做公益就是送人，唯獨樂天球衣「沒有送掉」，才會意外保留至今。

林恩宇有一項重大紀錄，絕對不會被取代，他是世界棒球經典賽投出史上第1球的球員，2006年3月3日在東京巨蛋進行的中華、南韓之戰1局上，對南韓開路先鋒李炳圭締造紀錄，大聯盟官方立刻派人收回這顆紀念球，送進美國棒球名人堂展示。

談起17年前的往事，林恩宇說：「當時是用原子筆，不像簽名筆那麼順，寫了很醜的字。」

他表示，明年打算組團到美國名人堂參觀，也到美西玩一玩，自己是NBA勇士隊球迷，看了柯瑞（Stephen Curry）很多年，真的很厲害。

至於大聯盟比賽，林恩宇說，平常沒有看美職的習慣，若是大谷翔平、藤浪晉太郎的比賽，反而比想看藤浪的表現，「因為大家都看大谷翔平嘛！」

樂天金鷲 棒球

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