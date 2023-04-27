MLB／剛創大聯盟百年紀錄 紅雀大物沃克被送回3A練功

以20歲之姿從2A直升大聯盟的紅雀頭號大物沃克，近期因打擊手感不佳，加上努特巴爾(Lars Nootbaar)從傷兵名單回歸後外野人滿為患，紅雀決定將他下放至小聯盟3A「練功」。

沃克靠著春訓時的優秀表現成功留在大聯盟開季名單，而他表現也一鳴驚人，生涯前12場比賽全數敲安，一舉追平墨菲(Eddie Murphy)在1912年寫下的20歲以下(含)，未滿20歲球員的最長連續安打紀錄。然而，在結束紀錄的八場比賽中，他旋即遇到了撞牆期，在繳出0.192打擊率之餘，在28個打席內更苦吞9K。台灣時間26號輸給巨人隊的比賽後，球團決定將他下放。

「我們想讓每個人都能清楚自己的角色」，紅雀總管總管莫札里亞克(John Mozeliak)說，「我們有很多外野手想知道何時能上場，這麼做能消除他們的不確定性」。努特巴爾開季受傷了半個月，在兩周前回歸大聯盟後，紅雀已經囤積了五名外野手。

而紅雀總教練馬莫(Oliver Marmol)也樂觀看待這件事，並表示沃克很坦然接受下放，後續也提出了「很棒」的後續問題，像是該改進什麼缺點才能夠回歸大聯盟。馬莫也認為毫無疑問球迷們很快就能再看到沃克，「會這樣做是因為相信沃克的天賦，我們認為這是他調整手感的最佳方式，當然，如果你覺得這孩子不會回到這，那你鐵定是瘋了。」