MLB／吉田正尚手感火燙 對戰金鶯開轟創「朗神」級紀錄

吉田正尚可說是近年來最飽受質疑的旅美日本球員，與紅襪簽下5年9000萬美元大約的他，因身材、速度、守備低於大聯盟平均而普遍被認為「簽貴了」。但吉田近期手感火燙，近五戰打擊率突破五成，OPS從不到0.6一路攀升至如今的0.832，更讓他創下了比肩鈴木一朗的神紀錄。

吉田在簽約時就因「硬體條件」普通而有許多球評不看好，縱使經典賽扛下日本隊第四棒表現亮眼，但他開季狀況低迷，打擊率一度低到僅剩0.167，再次引起美媒的批評，《NBC Sports Boston》作家托馬斯(John Tomase)甚至批評他「不是中心打者的料」。但他上周開始似乎開始適應大聯盟球路，包含對戰釀酒人掃出單局雙響砲在內，今(27)賽前已連續四場有雙安演出，今天對戰金鶯更是掃出本季第四轟。

Masataka Yoshida's last 7 games:

13-for-25

3 HR

10 RBI

🔥 pic.twitter.com/0RRHYZeByk — MLB (@MLB) 2023年4月26日

根據《ESPN》指出，吉田正尚連續七場比賽至少有兩個壘打數，成為繼鈴木一朗後首位達成的日本球員，他有機會在主場對守護者隊的比賽中樹立新的里程碑。

然而，縱使吉田用球棒讓球迷們止住了質疑的呼聲、站穩紅襪中心打線，但紅襪本季戰績依舊在美聯東區掙扎。這場比賽金鶯隊靠著先發投手威爾斯(Tyler Wells)5.2局僅失兩分的優質好投帶領下，強勢封鎖紅襪打線，最終以5：2帶走勝利。金鶯隊也連續拿下五個系列賽的勝利，而紅襪在輸球後仍在美聯東區暫居墊底。