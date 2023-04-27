MLB／雙城前田健太禍不單行 被洋基打爆還要照MRI

日籍強投前田健太今天出戰洋基被打得灰頭土臉，僅投三局就被狂掃11支安打丟掉十分，最終球隊以6：12落敗，而他也吞下旅美生涯最慘一役。但前田健太的厄運不止於此，賽後也傳出手部不適的消息，預計會進行MRI(核磁共振檢查)並跳過接下來的先發，可說是禍不單行。

前田健太本季剛從手肘韌帶置換手術回歸，相隔591天再次站上投手丘的他，首場比賽有好的開始，對戰馬林魚主投5局飆出9次三振十分亮眼。然而接下來表現起起伏伏，其中曾在面對紅襪時因強襲球提前退場，也導致此次先發間隔16天，這場手部又再次傳出傷情。

「這並不需要太擔心」，雙城總教練波德利(Rocco Baldelli)認為，有鑑於前田剛從大傷中回歸，MRI只是標準程序。同時波德利也提到，前田今天慘澹的表現應該是受到風勢的影響，跟傷勢沒有直接關係，並表示不管如何前田都需要一些時間。上禮拜曾頂替輪值並拿下勝投的歐貝爾(Bailey Ober)成為了理所當然的接替人選。

這場比賽雙城在第四局就以1：11落後，後續雖追回五分仍以大比分差落敗，即使如此，雙城還是以2勝1敗拿下對戰洋基的系列賽，這個系列賽勝利對雙城意義重大，是21年來首次拿下對戰洋基的系列賽勝利。