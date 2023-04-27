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MLB／千賀滉大對國民吞生涯首敗 近3戰14.2局掉了10分

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大都會日籍投手千賀滉大先發5局失兩分，連續3戰投不滿6局退場。 美聯社
大都會日籍投手千賀滉大先發5局失兩分，連續3戰投不滿6局退場。 美聯社

大都會隊今天繼續在紐約主場對決國民隊，日籍投手千賀滉大先發5局失兩分，連續3戰投不滿6局退場，大都會終場1：4落敗，千賀吞下大聯盟生涯首敗、終止開季3連勝。

大都會昨天3連戰首戰0：5落敗，今天推出千賀先發，還是無法止敗，確定輸掉這次系列賽，而且最近吞下4連敗，寫下近兩年最差紀錄。

千賀投完5局已經用掉94球，被揮出5支安打，雖投出7次三振，但也出現4次保送，在1：2落後時退場，本季出賽5場，戰績3勝1敗、防禦率4.15，無緣成為隊史第5位開季4連勝的新人投手。

比起開季前兩戰都奪勝，合計11.1局只失兩分，千賀接下來3場先發14.2局掉了10分，而且全是自責分，21日對巨人隊之戰投5局失4分，投出3連勝，今天未再獲得隊友火力支援，終嘗生涯首敗。

大都會打線陷入低潮，對國民這兩戰加起來只有9支安打（今天4安），比對手少了10支，總共只得1分，完全失去主場優勢。

國民前年、去年對大都會合計13勝25敗，今天提前確定贏得這次系列賽，僅是最近3季第3次勝出。

大都會 國民

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