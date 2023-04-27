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MLB／延續連28局無失分 響尾蛇賈倫飆12K：狀況不好

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
響尾蛇王牌賈倫將個人連續無失分局數推進到28局。 美聯社
響尾蛇王牌賈倫將個人連續無失分局數推進到28局。 美聯社

響尾蛇隊今天以2：0擊敗皇家隊，陣中王牌投手賈倫（Zac Gallen）更演出6.1局無失分、12次三振的好投，將個人連續無失分局數推進到28局，不過賈倫賽後說：「我狀況不好。」

「如果我說我狀況不好，你會相信嗎？」賈倫賽後表示：「或是說我感覺沒有前一場那麼好。」賈倫今天被敲出4支安打都是一壘打，而且投出12次三振沒有保送，至少皇家打者就不相信。

皇家一壘手帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）表示，賈倫能夠靈活運用卡特、變速、四縫線、曲球，控制在不同進壘位置，「他就像是在下棋，而且下得非常好，不只算到下一球，還算到下下球，讓你目不暇給。」

不過賈倫自認，速球狀況沒有前一場先發好，「感覺球沒什麼尾勁，曲球OK，變速球是我今天唯一穩定的球路，速球還能夠用，但不能太倚賴，只能用其他球路去掩護。」

不過賈倫依舊延續了連續4場先發都投出6局以上無失分的比賽，自1901年以來只有3位投手曾辦到，那就是強森（Walter Johnson）、提安特（Luis Tiant）以及克蕭（ Clayton Kershaw）。

「還是那句老話。」賈倫說：「1個球季大概只有5場比賽你會在最佳狀態，剩下20幾場，你必須想辦法去應付。」

賈倫去年曾締造連續44.1局無失分的隊史紀錄，今年則是從第2場先發的5局下挨轟2分砲後，至今連續28局無失分，再次挑戰2015年葛蘭基（Zack Greinke）締造的連續45.2局、史上第四長紀錄。

賈倫 皇家

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