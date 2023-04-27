MLB／賈倫連28局無失分 要再次挑戰「Z魔神」紀錄

近期的響尾蛇王牌賈倫(Zac Gallen)不知掉分滋味為何，今(27)賽前已連續21.2局無失分。繼上一場面對教士主投7局狂飆11次三振後，今天對皇家更是一舉推進到12K，不僅帶領響尾蛇以2：0獲勝，個人也推進無失分紀錄至28局，持續朝個人最佳連44.1局無失分，以及由「Z魔神」葛蘭基(Zack Greinke)保持的45.2局歷史紀錄邁進。

賈倫堪稱是2022年下半季最強投手之一，繳出8勝1敗戰績，明星賽後防禦率僅1.27居聯盟第二，WAR(勝場貢獻值)更是聯盟第一的3.5，85.1局的投球中只有被敲出兩支全壘打，壓制力十足。今年開季前兩場賈倫表現普普，對戰道奇跟教士都掉了五分，但在這之後卻開啟了「零的領域」，包含今天的比賽，已連續四場比賽投至少六局，且沒讓對手打線越過雷池一步。這是他生涯第二次連續四場投滿六局無失分，成為1901年以來第四位做到的投手。

Zac Gallen:

-Struck out a season-high 12 batters today.

-Has thrown 28 consecutive scoreless innings.

-Has 41 strikeouts and 1 walk during that span.

-Leads MLB pitchers in strikeouts. pic.twitter.com/UavQy9ZTjm — MLB (@MLB) 2023年4月26日

今天他對皇家主投6.1局僅被敲出四支安打，無失分之餘還送出了12張國王笑臉，創下本季新高。在這28局無失分期間他狂飆41K，僅丟出一次保送，也暫居聯盟的三振王。「如果我跟你說這場比賽狀況比上一場還差，你會相信嗎？」，賈倫在賽後給出了意外的回覆，「捕手赫雷拉(Jose Herrera)引導得很棒，我們整場比賽都在同一個步調上，將一球一球投好。」

事實上，這已不是賈倫第一次挑戰連續無失分紀錄，去年他就曾以44.1局創下隊史紀錄，距離由「Z魔神」葛蘭基保持的45.2局歷史紀錄僅一步之遙，能否再度叩關歷史值得球迷們持續關注。