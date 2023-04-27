快訊

赴緬採訪番紅花革命遭槍殺！日本記者長井健司「死前拍攝畫面」公布

張國煒批台灣不夠重視觀光、落後星國太多 觀光局回應了

校產保衛戰！專輔學校轉型突圍 南向招生扭轉退場命運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／藤浪轉後援首次對戰 大谷翔平敲安占上風

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
轉任後援投手的藤浪晉太郎在6局下登板，第二度對決同胞大谷翔平，結果由大谷敲出安打、打回分數占上風。 路透社
轉任後援投手的藤浪晉太郎在6局下登板，第二度對決同胞大谷翔平，結果由大谷敲出安打、打回分數占上風。 路透社

藤浪對決大谷的「同梯對決」在今天第2度上演，天使隊對運動家隊之戰，轉任後援投手的藤浪晉太郎在6局下登板，大谷翔平則是該局第3位打者，由大谷敲出安打、打回分數占上風。

藤浪晉太郎今年加盟運動家隊，開季被定位在先發，然而前4戰吞4敗、防禦率14.40的慘澹成績，讓運動家隊在25日決定將他移往後援位置，也造就兩人的首度對決。

天使今天打擊爆發，前5局就從運動家先發投手麥迪納（Luis Medina）手中打下8分，取得8：3領先，6局開始運動家換上藤浪晉太郎接替，他先讓瓦德（Taylor Ward）敲出飛球出局，但面對楚奧特（Mike Trout）卻投出保送。

藤浪晉太郎今日首次從後援出發。 美聯社
藤浪晉太郎今日首次從後援出發。 美聯社

今天擔任天使先發第3棒、指定打擊的大谷翔平在此時上場，藤浪投出第一球是提前落地的100哩速球，第二顆99哩塞進紅中取得好球，第三顆偏外角的99哩速球被大谷敲出左外野一壘安打，然而左外野手魯克（Brent Rooker）的失誤，讓楚奧特有時間跑回本壘得分，大谷也站上二壘，只不過藤浪順利抓下另外兩個出局數，沒再掉分。

這是兩人第二度對決，也是第一次藤浪以後援身分對決大谷，4月2日藤浪晉太郎在美職的先發初登板，大谷就曾以第3棒、指定打擊身分對決，那是兩人相隔10年的對決，第1打席藤浪讓大谷敲出滾地球出局，不過第2打席則是大谷在滿壘時敲出適時安打，藤浪當天僅投2.1局就丟掉8分。

運動家 天使

延伸閱讀

MLB／大谷翔平連打14場+晚接午登板 教頭：他會睡飽

MLB／西岸紅利消失…天使想留大谷翔平 麥登：不太妙

排球女神昔傳閃婚大谷翔平　日媒曝她正牌男友是傑尼斯男星

MLB／天使贏球！大谷翔平沒敲安但單局2盜 2年來第一次

相關新聞

MLB／小聯盟苦熬13季1155戰 海盜33歲菜鳥不再是幻影球員

海盜隊今天在匹茲堡主場以8：1擊敗道奇隊，3連戰前兩戰扳平戰局，33歲菜鳥球員馬吉（Drew Maggi）終於完成登上大...

MLB／西岸紅利消失…天使想留大谷翔平 麥登：不太妙

天使隊二刀流球星大谷翔平今年球季後將取得自由球員資格，前教頭麥登（Joe Maddon）以他過往相處經驗來看，對天使續留...

MLB／大谷翔平連打14場+晚接午登板 教頭：他會睡飽

天使隊的「17天地獄連戰」賽程到今天第13天，大谷翔平沒有一天休息，包括今天擔任先發第3棒、指定打擊，明天又要以二刀流之...

MiLB／球就在眼前竟然「消失」奉送2分 官網：新的藏球技巧

小聯盟高階1A比賽昨天出現罕見鏡頭，小白球就像消失一樣，讓洋基隊捕手高梅茲（Antonio Gomez）怎麼找就是找不到...

MLB／藤浪轉後援首次對戰 大谷翔平敲安占上風

藤浪對決大谷的「同梯對決」在今天第2度上演，天使隊對運動家隊之戰，轉任後援投手的藤浪晉太郎在6局下登板，大谷翔平則是該局...

MLB／菊池雄星開季4連勝 開心見證先發投手群全員成功

新球季開打第一個月，藍鳥隊日籍左投菊池雄星展現超強氣勢，今天在多倫多主場對白襪隊之戰先發5.2局未失分，藍鳥終場8：0獲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦