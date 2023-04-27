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MLB／藤浪轉後援首次對戰 大谷翔平敲安占上風
藤浪對決大谷的「同梯對決」在今天第2度上演，天使隊對運動家隊之戰，轉任後援投手的藤浪晉太郎在6局下登板，大谷翔平則是該局第3位打者，由大谷敲出安打、打回分數占上風。
藤浪晉太郎今年加盟運動家隊，開季被定位在先發，然而前4戰吞4敗、防禦率14.40的慘澹成績，讓運動家隊在25日決定將他移往後援位置，也造就兩人的首度對決。
天使今天打擊爆發，前5局就從運動家先發投手麥迪納（Luis Medina）手中打下8分，取得8：3領先，6局開始運動家換上藤浪晉太郎接替，他先讓瓦德（Taylor Ward）敲出飛球出局，但面對楚奧特（Mike Trout）卻投出保送。
今天擔任天使先發第3棒、指定打擊的大谷翔平在此時上場，藤浪投出第一球是提前落地的100哩速球，第二顆99哩塞進紅中取得好球，第三顆偏外角的99哩速球被大谷敲出左外野一壘安打，然而左外野手魯克（Brent Rooker）的失誤，讓楚奧特有時間跑回本壘得分，大谷也站上二壘，只不過藤浪順利抓下另外兩個出局數，沒再掉分。
這是兩人第二度對決，也是第一次藤浪以後援身分對決大谷，4月2日藤浪晉太郎在美職的先發初登板，大谷就曾以第3棒、指定打擊身分對決，那是兩人相隔10年的對決，第1打席藤浪讓大谷敲出滾地球出局，不過第2打席則是大谷在滿壘時敲出適時安打，藤浪當天僅投2.1局就丟掉8分。
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