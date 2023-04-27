MLB／小聯盟苦熬13季1155戰 海盜33歲菜鳥不再是幻影球員
海盜隊今天在匹茲堡主場以8：1擊敗道奇隊，3連戰前兩戰扳平戰局，33歲菜鳥球員馬吉（Drew Maggi）終於完成登上大聯盟的夢想，儘管8局下代打遭到三振，還是感受隊友、球迷的溫暖，他的故事也成為大聯盟官網頭條新聞。
馬吉2010年從海盜1A展開職棒生涯，當年還是21歲的年輕人，歷經13個球季、1155場比賽、4494個打席，終於等到大聯盟首秀。
海盜先發投手康崔拉斯（Roansy Contreras）今天先發6局，只被揮出兩支安打、無失分，奪下本季第3勝；海盜打到8局下領先7分時，老將麥卡臣（Andrew McCutchen）退場，馬吉在12152名觀眾面前，完成等了13年的珍貴打席。
馬吉面對道奇後援投手維西亞（Alex Vesia），首球打成界外，第2球還因準備時間過久，遭主審直接判定好球，接著界外球、壞球，在2好1壞時遭86英里滑球三振。
海盜主場球迷在馬吉亮相時，完全明白這個打席對他的重大意義，起身熱烈鼓掌，甚至他因違規遭判好球時，還以噓聲回應裁判，揮空三振走回休息區，同樣在掌聲中退場。
海盜外野手雷諾斯（Bryan Reynolds）因喪假暫時離隊，教練團從2A徵召馬吉，這位資深小聯盟球員歷經海盜、天使、道奇、印地安人、雙城、費城人隊，從21歲拚到33歲，大聯盟夢想總算不再留下遺憾。
其實馬吉前年在雙城時，也被叫上大聯盟，但始終沒有機會上場，成為所謂只是待命性質的「幻影球員」，大聯盟官網指出，他經過漫長等待，終於走上大聯盟舞台，不再是幻影球員了。
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