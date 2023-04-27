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MLB／水手輪值迎噩耗 塞揚強投瑞伊開刀整季報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
塞揚強投瑞伊(Robbie Ray)今傳出整季報銷的消息，對水手輪值帶來不小打擊。 美聯社
塞揚強投瑞伊(Robbie Ray)今傳出整季報銷的消息，對水手輪值帶來不小打擊。 美聯社

去年終結21年沒進季後賽紀錄的水手，開季表現不如預期，雖然投手戰力保持前段班，但貧弱的打擊使得他們今(27)日賽前僅繳出11勝12敗的戰績，在美聯西區只贏過百廢待舉的運動家。而今日水手陣營又傳出一項壞消息，原定快復出的瑞伊(Robbie Ray)又出現新傷勢，確定要開刀治療左手肌腱，本季無法回歸，對水手先發輪值無疑是一大重創。

大器晚成的瑞伊(Robbie Ray)在2021奪下美聯塞揚獎後，以5年1.15億美元大合約風光轉戰水手隊，也是全隊最高薪的選手。身披水手戰袍首年雖然表現不復前季神勇，仍吃下了全隊最多的189局，12勝、3.71防禦率及212次三振也都在水準之上，今年原先預期會扛起球隊前二號先發。

瑞伊本季首場先發迎戰守護者隊時，在第四局就因手臂緊繃而退場，賽後被診斷出是左前臂屈肌拉傷，預估能在四到六周內康復。原先瑞伊已很接近復出，近期檢查後也確認無大礙。沒想到瑞伊卻突然說感到痠痛，經過複查後才發現左手肘下方又出現新的傷勢，不得以只好動刀。

「做為一個非常好的隊友、一個我們可以依靠的人，這是非常沮喪的消息」，水手隊總教練塞維斯(Scott Servais)表示，瑞伊對於賽季報銷感到「低落」，當然這也對年輕的水手輪值帶來不小的打擊。

在輪值空出一個位子後，水手暫定由弗列克森(Chris Flexen)接手，但他本季五場先發表現荒腔走板，已苦吞四敗，讓水手也不排除讓農場大物米勒(Bryce Miller)或韓考克(Emerson Hancock)試水溫，「我們當然依舊喜歡現有的輪替陣容，但我們小聯盟有許多潛力股，一切都還在討論中」，塞維斯說。

肌腱 運動 水手

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