快訊

NBA／灰熊沒出局！雙星轟64分退湖人延長戰線

不輸阿嬌！「醫界王陽明」首曝愛妻正面照 網友驚呆

高雄大寮山火照亮夜空燒4小時 76勇消冒險漏夜撲滅

MLB／大谷翔平連打14場+晚接午登板 教頭：他會睡飽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
天使隊的「17天地獄連戰」賽程到今天第13天，大谷翔平沒有一天休息，包括今天擔任先發第3棒、指定打擊。 美聯社
天使隊的「17天地獄連戰」賽程到今天第13天，大谷翔平沒有一天休息，包括今天擔任先發第3棒、指定打擊。 美聯社

天使隊的「17天地獄連戰」賽程到今天第13天，大谷翔平沒有一天休息，包括今天擔任先發第3棒、指定打擊，明天又要以二刀流之姿登板，等於連續出賽14場，而且還是晚接午，總教練尼文（Phil Nevin）說：「我想他會睡飽。」

天使開季至今24場比賽，大谷翔平就參與了23場，其中5場是一人當兩人用的「投打二刀流」，但在明天預計登板日的前一天，並沒有安排休兵，尼文表示，已經有問過大谷本人想法，「他今天想出賽，身體狀況、揮棒都不錯，他想要繼續打擊。」

天使今天在主場對運動家隊之戰是在當地時間晚上6點38分開打，但明天的比賽將提前到下午1點7分舉行，尼文表示：「今天比賽、明天登板，大谷沒有問題，我想他會有很充足的睡眠時間。」

大谷也為了明天登板做準備，今天賽前到牛棚區投了34球，也與運動家的日本同鄉藤浪晉太郎聊天，雙方有說有笑，大概聊了5分鐘。

投手大谷本季5場登板拿下3勝0敗，防禦率0.64排在大聯盟第二，被打擊率0.092則是第一，打者翔平也有著2成53打擊率、5轟、13分打點的成績，不過最近7場比賽打擊率1成48不太理想。

天使 運動家 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／西岸紅利消失…天使想留大谷翔平 麥登：不太妙

排球女神昔傳閃婚大谷翔平　日媒曝她正牌男友是傑尼斯男星

MLB／天使贏球！大谷翔平沒敲安但單局2盜 2年來第一次

MLB／武士頭盔好忙 天使連3打席開轟大谷翔平參一腳

相關新聞

MLB／西岸紅利消失…天使想留大谷翔平 麥登：不太妙

天使隊二刀流球星大谷翔平今年球季後將取得自由球員資格，前教頭麥登（Joe Maddon）以他過往相處經驗來看，對天使續留...

MiLB／球就在眼前竟然「消失」奉送2分 官網：新的藏球技巧

小聯盟高階1A比賽昨天出現罕見鏡頭，小白球就像消失一樣，讓洋基隊捕手高梅茲（Antonio Gomez）怎麼找就是找不到...

MLB／紅襪傷兵潮6、7月緩解 張育成復原後歸隊難度增高

台灣好手張育成因左手鉤狀骨骨折，預計明天開刀後要休息4到6周，這對他來說當然是「不幸的事情」，而且紅襪隊傷兵多半在6、7...

MLB／大谷翔平連打15場+晚接午登板 教頭：他會睡飽

天使隊的「17天地獄連戰」賽程到今天第13天，大谷翔平沒有一天休息，包括今天擔任先發第3棒、指定打擊，明天又要以二刀流之...

MLB／張育成將進行鉤骨移除手術 保持樂觀心情

美國職棒波士頓紅襪隊的台灣好手張育成因左手鉤骨骨折進入傷兵名單，他今天在社群媒體表示，將進行鉤骨移除手術，取出鉤骨後就可...

MLB／暌違21年終於達成 雙城對洋基例行賽勝率確定過半

雙城隊今日以6：2擊敗洋基隊，雖然看似只是收下一場例行賽勝利，對球隊卻意義非凡，因為，這代表雙城21年來首次在整季對洋基獲得過五成勝率。 在今天以前，雙城已和紐約大軍交手5次，分別以11：2、4

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦