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NBA／邦賈納正式遭響尾蛇釋出 重返巨人機會不大

聯合新聞網／ 綜合報導
邦嘉納。 路透
邦嘉納。 路透

「瘋邦」邦賈納Madison Bumgarner）日前被響尾蛇隊放進指定讓渡名單（DFA）後乏人問津，今天球隊也正式將他釋出。

邦賈納近年壓制力不再，今年4場先發更是0勝3敗，防禦率高達10.26。響尾蛇釋出後仍需負擔他剩餘合約的3400萬美元，其他隊只需開出大聯盟底薪約就能得到他。

邦賈納職業生涯前11季都效力巨人隊，4度入選明星賽，防禦率3.47。他到了季後賽總是會搖身一變，成為超級王牌。其中2014年出賽7場，防禦率僅1.03，最終率隊奪冠，並獲得世界大賽MVP。生涯總共3度助巨人奪冠，防禦率僅2.11，被許多球迷譽為季後賽之王。

由於邦賈納在巨人時期戰績輝煌，因此許多球迷敲碗巨人隊簽下他。對此巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）先前受訪委婉表示，「他是巨人隊史最重要的投手之一，也受到球團及這座城市的尊重。目前我們投手陣容還不錯，先發和牛棚都很完整。」

Madison Bumgarner 邦賈納

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