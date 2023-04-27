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MiLB／球就在眼前竟然「消失」奉送2分 官網：新的藏球技巧

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
小聯盟高階1A比賽昨天出現罕見鏡頭，小白球停在邊線上意外形成保護色，就像消失一樣，讓捕手找半天也找不到。 截圖自影片
小聯盟高階1A比賽昨天出現罕見鏡頭，小白球停在邊線上意外形成保護色，就像消失一樣，讓捕手找半天也找不到。 截圖自影片

小聯盟高階1A比賽昨天出現罕見鏡頭，小白球就像消失一樣，讓洋基隊捕手高梅茲（Antonio Gomez）怎麼找就是找不到，大聯盟官網今天特別報導此事，還用「新的藏球技巧」形容。

這場洋基、紅襪1A比賽1局下，紅襪隊超級新人梅爾（Marcelo Mayer）在無人出局一、二壘有人時，揮出右外野方向滾地安打，洋基右外野手理察森（Grant Richardson）傳回本壘時，高梅茲未能確實接住，不料球剛好落在一壘邊線上，讓他怎麼找就是找不到。

高梅茲的接球動作順勢轉身想要觸殺跑者，不但沒有成功，還因一壘邊線形成「保護色」，儘管小白球就在附近，他找來找去、甚至脫下面罩，就是無法發現這顆「消失的魔球」，結果就連一壘上的跑者也衝回本壘得分。

梅爾這支安打意外幫助紅襪攻下兩分，高梅茲一度找不到球時，洋基投手急著比出手勢，指出球的位置，還是無法阻擋紅襪攻下第2分，最後一壘手把球撿起來，比賽隨後恢復進行。

洋基 紅襪

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