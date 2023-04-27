聽新聞
test
0:00 / 0:00
MiLB／球就在眼前竟然「消失」奉送2分 官網：新的藏球技巧
小聯盟高階1A比賽昨天出現罕見鏡頭，小白球就像消失一樣，讓洋基隊捕手高梅茲（Antonio Gomez）怎麼找就是找不到，大聯盟官網今天特別報導此事，還用「新的藏球技巧」形容。
這場洋基、紅襪1A比賽1局下，紅襪隊超級新人梅爾（Marcelo Mayer）在無人出局一、二壘有人時，揮出右外野方向滾地安打，洋基右外野手理察森（Grant Richardson）傳回本壘時，高梅茲未能確實接住，不料球剛好落在一壘邊線上，讓他怎麼找就是找不到。
This inadvertent "hidden ball trick" on a single by @RedSox No. 1 prospect Marcelo Mayer led to a pair of runs scoring for the @GreenvilleDrive 🤯https://t.co/7fXQu26ELh pic.twitter.com/nDahnRgItq— MLB Pipeline (@MLBPipeline) 2023年4月26日
高梅茲的接球動作順勢轉身想要觸殺跑者，不但沒有成功，還因一壘邊線形成「保護色」，儘管小白球就在附近，他找來找去、甚至脫下面罩，就是無法發現這顆「消失的魔球」，結果就連一壘上的跑者也衝回本壘得分。
梅爾這支安打意外幫助紅襪攻下兩分，高梅茲一度找不到球時，洋基投手急著比出手勢，指出球的位置，還是無法阻擋紅襪攻下第2分，最後一壘手把球撿起來，比賽隨後恢復進行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言