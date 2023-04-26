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MLB／張育成將進行鉤骨移除手術 保持樂觀心情

中央社／ 台北26日電
台灣好手張育成在社群媒體表示，將進行鉤骨移除手術，取出鉤骨後就可以放心揮棒，自己會保持樂觀心情復健。圖／路透社
台灣好手張育成在社群媒體表示，將進行鉤骨移除手術，取出鉤骨後就可以放心揮棒，自己會保持樂觀心情復健。圖／路透社

美國職棒波士頓紅襪隊的台灣好手張育成因左手鉤骨骨折進入傷兵名單，他今天在社群媒體表示，將進行鉤骨移除手術，取出鉤骨後就可以放心揮棒，自己會保持樂觀心情復健。

張育成昨天打擊時揮棒落空，隨即露出痛苦表情，因傷到左手腕提前退場。經過檢查，紅襪隊今天公布，張育成的傷勢為左手鉤骨骨折（left hamatefracture），列入10天傷兵名單，並從小聯盟3A拉上內外野都能守的巴爾德斯（Emmanuel Valdez）頂替。

張育成今晚在個人社群媒體發文，他表示，「運動員最不希望的事情，今天我遇到了，禮拜四將進行鉤骨移除手術。️」張育成也謝謝大家的關心加油鼓勵，「我都有收到，真的非常感動，取出（鉤骨）以後就可以放心揮棒啦，等不及再次挑戰綠色怪物，保持樂觀的心情，復健之路並不孤單，因為我有你們。」

張育成在今年3月參加世界棒球經典賽表現亮眼，獲選為預賽A組最有價值球員。開季後張育成雖然遇到低潮，不過近期找回手感，本季目前出賽17場，44打數敲出6支安打，包含3發全壘打，送回8分打點，打擊率1成36。

張育成 小聯盟

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