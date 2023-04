MLB／睽違21年終於達成 雙城對洋基例行賽勝率確定過半

雙城隊今日以6:2擊敗洋基隊,雖然看似只是收下一場例行賽勝利,對球隊卻意義非凡,因為,這代表雙城21年來首次在整季對洋基獲得過五成勝率。

在今天以前,雙城已和紐約大軍交手5次,分別以11:2、4:3、1:6、0:2、6:1拿下3勝2敗的成績,今天又贏球後,即便明日還有本賽季最後一次交手,雙城都已確定能拿下過半勝場。

雖然勝率過半聽起來並不罕見,但雙城上次能在單季對戰洋基系列賽占上風、已經是2001年了,雙城在該年例行賽對上洋基的6場比賽,拿下4場勝利,此後連續20季例行賽對洋基是輸多勝少,更有6季季後賽就是被洋基淘汰,堪稱雙城最大的天敵。

聽到2001年這個數字,今日在六局下擊出一支兩分砲,成為致勝功臣的雙城明星外野手巴克斯頓(Byron Buxton)驚訝地說:「21年了?那時我才六歲!聽到這個消息之後,我感覺更好了。」

除了打破對上洋基的魔咒外,這一勝也讓雙城穩固美聯中區的龍頭寶座,目前為14勝10負,與第二名的守護者隊保有三場勝差。

