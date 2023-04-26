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MLB／睽違21年終於達成 雙城對洋基例行賽勝率確定過半

聯合新聞網／ 綜合報導
雙城明星外野手巴克斯頓是今日贏球功臣。 美聯社
雙城明星外野手巴克斯頓是今日贏球功臣。 美聯社

雙城隊今日以6：2擊敗洋基隊，雖然看似只是收下一場例行賽勝利，對球隊卻意義非凡，因為，這代表雙城21年來首次在整季對洋基獲得過五成勝率。

在今天以前，雙城已和紐約大軍交手5次，分別以11：2、4：3、1：6、0：2、6：1拿下3勝2敗的成績，今天又贏球後，即便明日還有本賽季最後一次交手，雙城都已確定能拿下過半勝場。

雖然勝率過半聽起來並不罕見，但雙城上次能在單季對戰洋基系列賽占上風、已經是2001年了，雙城在該年例行賽對上洋基的6場比賽，拿下4場勝利，此後連續20季例行賽對洋基是輸多勝少，更有6季季後賽就是被洋基淘汰，堪稱雙城最大的天敵。

聽到2001年這個數字，今日在六局下擊出一支兩分砲，成為致勝功臣的雙城明星外野手巴克斯頓（Byron Buxton）驚訝地說：「21年了？那時我才六歲！聽到這個消息之後，我感覺更好了。」

除了打破對上洋基的魔咒外，這一勝也讓雙城穩固美聯中區的龍頭寶座，目前為14勝10負，與第二名的守護者隊保有三場勝差。

MLB 洋基 雙城

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