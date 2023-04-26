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MLB／楚奧特12歲簽名球近50萬 賣方：像擁有畢卡索早期畫像
愛德華拍賣行（Robert Edwards Auctions）日前以15600美元(約台幣48萬元)賣出一顆簽名球，奇怪的是，這顆球的簽名者在當時只是一名12歲男孩，原來，他的名字叫楚奧特（Mike Trout）。
雖然在2009年才被天使隊選入，進而開啟偉大的MLB生涯，但楚奧特其實在中學時期，就已經在當地棒球圈頗具盛名，擁有「米爾維爾流星」的綽號。他在2004年一場比賽中敲出了一支全壘打，並在這顆球上簽了名字，之後由自己的舅舅保管。
這顆球之後來到了愛德華拍賣行，成為了競標項目之一。除了球之外，裡頭還包括經由舅舅以及專業組織給予的簽名認證書，還有楚奧特當時身穿球衣的照片，這些附加物，也幫助這個商品最終能以15600美元的高價被賣出。
對於這項意義非凡的拍賣品，愛德華拍賣行負責人杜葉（Brian Dwyer）興奮地說：「這是楚奧特偉大職業生涯中，留下的驚人早期遺跡，就像擁有畢卡索最早的畫像一樣。這顆棒球是楚奧特故事起源的一部分，對粉絲來說是獨一無二的收藏品。」
不知不覺，楚奧特已迎來職業生涯的第13年，已囊括各個獎項的他，如今只缺一座總冠軍證明自己，不過，相信不管最終有無冠軍，相關物品的價格只會隨著時間水漲船高。
Mike Trout-signed Little League ball sold for $15,000 https://t.co/76aqALIOBZ— Buster Olney (@Buster_ESPN) April 25, 2023
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