快訊

桃機接獲恐嚇信！中國國際航空班機疑有爆裂物 南跑道緊急關閉

NBA／太陽布克開無雙狂轟47分 末節險勝快艇晉級第二輪

朱銘久病厭世 台灣能推行「安樂死」？薛瑞元指出卡關重點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／天使贏球！大谷翔平沒敲安但單局2盜 2年來第一次

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷雖然打擊沒發揮，但展現自己擁有的第三把刀，跑出單局2次盜壘成功。 路透社
大谷雖然打擊沒發揮，但展現自己擁有的第三把刀，跑出單局2次盜壘成功。 路透社

天使隊日籍「二刀流」好手大谷翔平今天先發「第3棒、指定打擊」，雖然打擊沒發揮，但展現自己擁有的第三把刀，跑出單局2次盜壘成功，是近2年來第一次，而天使隊最終以5：3擊敗運動家隊，扳平系列賽後還有2場要打。

大谷翔平全場4支0，首局敲出左外野飛球出局，另外2局下、7局下都遭到三振，唯一上壘是5局下在一壘有人時，敲出游擊滾地後差點形成雙殺，但靠腳程跑出野手選擇上壘。

大谷翔平在5局下上壘後，更是施展快腿盜上二壘，接著在下一棒瑞登（Anthony Rendon）保送後，兩人也成功演出雙盜壘，只不過天使隊此局未能得分。

大谷今天單局2盜，將本季盜壘數推升到3盜，而他生涯前一次單局2盜已經是美國時間2021年5月2日的事，當時是對上水手隊，而4打數無安打的大谷在今天賽後打擊率下降到2成53。

天使隊靠著1局下的4分大局奠定勝利，當時面對1：0落後，楚奧特在1出局後敲出二壘安打，大谷成為第2個出局數後，瑞登保送上壘，朱力（Brandon Drury）三壘安打敲回2分超前，後續再靠著安打、盜壘、安打，再添2分。

天使先發投手先發投手肯寧（Griffin Canning）5局被敲4支安打丟掉3分，在本季第4場先發拿下首勝，防禦率4.11；運動家隊菜鳥火球男米勒（Mason Miller）4局丟掉4分，生涯第二場先發仍未奪勝，吞下首敗。

天使 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／嚇到大谷！遇頭部近身球急閃身 一個手勢平息噓聲

MLB／武士頭盔好忙 天使連3打席開轟大谷翔平參一腳

MLB／大谷翔平寫五項鬼神數據 官網整理給你看

MLB／自己配球好好玩 大谷翔平談塞揚「還太早了」

相關新聞

MLB／鉤骨骨折休4到6周 張育成：不幸的事發生了…

美國職棒台灣好手張育成昨天傷退景象令人憂心，如今檢查結果出爐確認為左手鉤骨骨折，預計後天開刀，要休息4到6周，張育成說：...

MLB／天使贏球！大谷翔平沒敲安但單局2盜 2年來第一次

天使隊日籍「二刀流」好手大谷翔平今天先發「第3棒、指定打擊」，雖然打擊沒發揮，但展現自己擁有的第三把刀，跑出單局2次盜壘...

MLB／先發ERA14.40被調往牛棚 藤浪晉太郎：對球隊很抱歉

運動家日籍投手藤浪晉太郎開季成為先發輪值一員，但4場全吞敗，防禦率高達14.40。球隊昨日也做出決定，將他調往牛棚，藤浪今日受訪時也發表想法。 藤浪晉太郎本季15局投球內被打19支安打、包含3發

MLB／光芒隊開季主場14連勝被太空人中斷 仍寫百年紀錄

光芒隊開季主場14連勝紀錄今天中斷，太空人隊靠著賈西亞（Luis García）先發6局無失分壓制下，在純品康納棒球場以...

MLB／一甩休賽季「賣我」宣言 海盜主砲破紀錄8年長約留隊

海盜隊今日確定與當家主砲雷諾斯（Bryan Reynolds）簽下一筆八年1.06億美元隊史最大合約，讓這名不到半年前還在高呼「賣我」的球星，將長留匹茲堡。 現年28歲的雷諾斯，在2018年藉由

MLB／大都會強投有望歸隊 韋蘭德：99%準備好了

大都會隊強投韋蘭德（Justin Verlander）開季進傷兵名單，如今有望歸隊，預計美國時間周五到小聯盟進行復健賽，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦