MLB／天使贏球！大谷翔平沒敲安但單局2盜 2年來第一次

天使隊日籍「二刀流」好手大谷翔平今天先發「第3棒、指定打擊」，雖然打擊沒發揮，但展現自己擁有的第三把刀，跑出單局2次盜壘成功，是近2年來第一次，而天使隊最終以5：3擊敗運動家隊，扳平系列賽後還有2場要打。

大谷翔平全場4支0，首局敲出左外野飛球出局，另外2局下、7局下都遭到三振，唯一上壘是5局下在一壘有人時，敲出游擊滾地後差點形成雙殺，但靠腳程跑出野手選擇上壘。

大谷翔平在5局下上壘後，更是施展快腿盜上二壘，接著在下一棒瑞登（Anthony Rendon）保送後，兩人也成功演出雙盜壘，只不過天使隊此局未能得分。

大谷今天單局2盜，將本季盜壘數推升到3盜，而他生涯前一次單局2盜已經是美國時間2021年5月2日的事，當時是對上水手隊，而4打數無安打的大谷在今天賽後打擊率下降到2成53。

天使隊靠著1局下的4分大局奠定勝利，當時面對1：0落後，楚奧特在1出局後敲出二壘安打，大谷成為第2個出局數後，瑞登保送上壘，朱力（Brandon Drury）三壘安打敲回2分超前，後續再靠著安打、盜壘、安打，再添2分。

天使先發投手先發投手肯寧（Griffin Canning）5局被敲4支安打丟掉3分，在本季第4場先發拿下首勝，防禦率4.11；運動家隊菜鳥火球男米勒（Mason Miller）4局丟掉4分，生涯第二場先發仍未奪勝，吞下首敗。