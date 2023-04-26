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MLB／先發防禦率14.40被調往牛棚 藤浪晉太郎：對球隊很抱歉

聯合新聞網／ 綜合報導
藤浪晉太郎。 路透
藤浪晉太郎。 路透

運動家日籍投手藤浪晉太郎開季成為先發輪值一員，但4場全吞敗，防禦率高達14.40。球隊昨日也做出決定，將他調往牛棚，藤浪今日受訪時也發表想法。

藤浪晉太郎本季15局投球內被打19支安打、包含3發全壘打，另外投出12次保送、3次觸身球，每局被上壘率為2.07。

運動家總教練柯塞（Mark Kotsay）昨日宣布改變藤浪晉太郎角色定位，「我們會把他放進牛棚，試著讓他在重要的情況下出賽，希望能看到他投進好球帶，找回直球控球。」柯塞也強調藤浪未來仍有機會重返先發輪值。

對於球隊的決定，藤浪晉太郎受訪時坦言：「當然還想當先發投手，要說不甘心嗎？但沒能取得好成績，這也是沒辦法的事，我對球隊感到很抱歉。」

藤浪晉太郎表示自己不會意志消沉，「我會好好面對碰到的課題，如果是短局數投球，會投得更果斷一些。」

藤浪晋太郎

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