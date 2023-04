MLB／一甩休賽季「賣我」宣言 海盜主砲破紀錄8年長約留隊

海盜隊今日確定與當家主砲雷諾斯(Bryan Reynolds)簽下一筆八年1.06億美元隊史最大合約,讓這名不到半年前還在高呼「賣我」的球星,將長留匹茲堡。

現年28歲的雷諾斯,在2018年藉由「海賊王」麥卡臣(Andrew McCutchen)交易案,從巨人隊轉批海盜戰袍,並在隔年嶄露頭角,以超過三成的打擊率和16發全壘打,攻佔國聯新人王排行第四,也就此站穩球隊先發外野,更在上季打出生涯最佳的27轟。

為了留住這名球星,海盜與雷諾斯已協商延長合約一段時間,雙方卻在「逃脫條款」這點出現歧見,讓雷諾斯一度在去年12月高喊「賣我」。所幸,經過將近半年的談判後,雙方仍舊達成了八年1.06億美元合約,海盜擁有2031年球隊選擇權,雷諾斯有不可交易條款、但沒有逃脫權。

根據《CBS Sports》報導,雷諾斯打破隊友三壘手海斯(Ke'Bryan Hayes)在2022年簽下的8年7000萬美元,成海盜隊史保證金額最高的延長合約,,足見球團對他的重視程度。

這個賽季,雷諾斯取得不錯開頭,目前出賽22場能繳出打擊率.294、長打率.553、五支全壘打的成績,幫助海盜開季打出驚奇,現階段以16勝7敗高居國聯中區龍頭。

Bryan Reynolds and the Pirates agree on an 8-year, $106.75M extension with a club option for 2031, per Robert Murray. pic.twitter.com/wZRYYUdRcr