MLB／一甩休賽季「賣我」宣言 海盜主砲破紀錄8年長約留隊

海盜隊今日確定與當家主砲雷諾斯（Bryan Reynolds）簽下一筆八年1.06億美元隊史最大合約，讓這名不到半年前還在高呼「賣我」的球星，將長留匹茲堡。

現年28歲的雷諾斯，在2018年藉由「海賊王」麥卡臣(Andrew McCutchen)交易案，從巨人隊轉批海盜戰袍，並在隔年嶄露頭角，以超過三成的打擊率和16發全壘打，攻佔國聯新人王排行第四，也就此站穩球隊先發外野，更在上季打出生涯最佳的27轟。

為了留住這名球星，海盜與雷諾斯已協商延長合約一段時間，雙方卻在「逃脫條款」這點出現歧見，讓雷諾斯一度在去年12月高喊「賣我」。所幸，經過將近半年的談判後，雙方仍舊達成了八年1.06億美元合約，海盜擁有2031年球隊選擇權，雷諾斯有不可交易條款、但沒有逃脫權。

根據《CBS Sports》報導，雷諾斯打破隊友三壘手海斯（Ke'Bryan Hayes）在2022年簽下的8年7000萬美元，成海盜隊史保證金額最高的延長合約，，足見球團對他的重視程度。

這個賽季，雷諾斯取得不錯開頭，目前出賽22場能繳出打擊率.294、長打率.553、五支全壘打的成績，幫助海盜開季打出驚奇，現階段以16勝7敗高居國聯中區龍頭。