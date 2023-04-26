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MLB／光芒隊開季主場14連勝被太空人中斷 仍寫百年紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
太空人隊靠著賈西亞先發6局無失分壓制下，破了光芒開季主場14連勝。 美聯社
太空人隊靠著賈西亞先發6局無失分壓制下，破了光芒開季主場14連勝。 美聯社

光芒隊開季主場14連勝紀錄今天中斷，太空人隊靠著賈西亞（Luis García）先發6局無失分壓制下，在純品康納棒球場以5：0擊敗光芒隊。

開季主場14連勝的光芒隊排在史上第四，第一名是1880年芝加哥白長襪隊（小熊隊前身）的21連勝，再來有1886年底特律狼獾隊的18連勝，以及1884年聖路易逃亡黑奴隊的16連勝，最少都是137年以前的紀錄。

賈西亞今天6局僅被敲3支安打，另外投出7次三振、2次保送，只有1次讓對手站上得點圈，而他前一場先發對上藍鳥隊更是投7局僅被敲出2支安打，開季前三場投得跌跌撞撞，但近期已經連續13局沒有掉分，防禦率下修到4，拿下2連勝（2敗）。

賈西亞加上後援投手麥頓（Phil Maton）、蒙特洛（Rafael Montero）、普雷斯利（Ryan Pressly），聯手送給光芒隊本季第一次完封。

太空人二壘手杜邦（Mauricio Dubon）則是在5局上敲出二壘安打，延續個人連19場敲安，並開啟單局5分的攻勢，潘尼亞（Jeremy Pena）、塔克（Kyle Tucker）、阿布瑞尤（Jose Abreu）、朱克斯（Corey Julks）、梅爾（Jake Meyers）各有1分打點。

光芒先發投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）投4.2局被打退場，被敲9支安打丟掉5分，防禦率從2.01上升到3.33，也吞下本季第2敗（3勝）。

光芒

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